Дрон с защитой вряд ли выполнит разведывательную или ударную миссию, однако скоро эту проблему удастся решить, считает аналитик.

В Украине появились модернизированные дроны, которые от атак вражеских дронов-перехватчиков защищены металлической сеткой. Об этом пишет военный обозреватель Дэвид Акс на страницах Forbes, ссылаясь на видео, появившееся в сети.

По его словам, дронов и с украинской, и с российской стороны на линии фронта стало очень много, и бороться с ними традиционными средствами ПВО стало слишком дорого, поэтому обе стороны с дешевыми дронами начали бороться... с помощью дешевых дронов. То есть новый класс беспилотников-перехватчиков вдохновил разработчиков на создание средств защиты от этих перехватчиков.

"Первые клетки против дронов, которые украинские наблюдатели назвали "клетками отчаяния", начали появляться на российской бронетехнике вскоре после того, как российские войска расширили войну против Украины в феврале 2022 года", - пишет эксперт.

Видео дня

Уже вскоре "крошечные дроны, взрывающиеся при контакте, стали главной угрозой для техники и войск в постоянно расширяющейся зоне поражения, простирающейся на многие мили от линии соприкосновения".

Защитные клетки Cope вместе с сетками и цепями против дронов теперь являются стандартными для наземных транспортных средств всех типов с обеих сторон, пишет Акс. Также с помощью сеток ловят дроны вдоль наиболее уязвимых путей поставки, а некоторые российские компании установили их даже вокруг нефтеперерабатывающих заводов.

На дронах защитные сетки появились после того, как в прошлом году в ход пошли противодронные дроны. И хотя сбивать вражеские дроны дронами-перехватчиками трудно, однако уровень уничтожения достигает 75 процентов.

"Это тяжелая работа для операторов-перехватчиков. Дроны маленькие и ловкие, и их может быть трудно обнаружить. Очень, очень трудно прицелиться, визуально увидеть цель", - рассказал канадский оператор дрона с позывным "Бутчер", который воюет за Украину.

Между тем грубая сика может обеспечить дрону определенную защиту от прямого удара, но это не обходится без потерь. Например, украинский дрон Mavic, который заметили с такой защитой, может нести всего несколько сотен граммов полезной нагрузки. А металлическая решетка - вроде той, на которой жарят барбекю - как раз и весит несколько сотен граммов. Mavic, возможно, сможет себя защитить, но при этом вряд ли выполнит разведывательную или ударную миссию, пишет аналитик.

Впрочем, предполагает он, если судить по тому, как быстро эволюционировали средства защиты для наземной техники, то воздушная броня тоже скоро изменится - станет легче и эффективнее.

Украинские дроны

Как сообщал ранее УНИАН, 14 мая ГУР представило новейшие морские дроны Magura, способные уничтожать вражеские корабли и самолеты. Речь идет о знаменитой "киллерке" кораблей Черноморского флота России Magura V5; мультифункциональной платформе Magura V6P; дроне-ракетоносителе Magura V7, который впервые в истории уничтожил вражеский боевой самолет, а также модель Magura V7, оснащенную боевым пулеметным модулем.

В ГУР показали беспилотные дрононосцы, которые участвуют в операциях в Черном море. Украинские разведчики развивают флотилию морских дронов, часть которой будут составлять безэкипажные платформы для запуска ударных дронов-камикадзе. С их помощью украинские войска смогут наносить удары по наземным и высокоманевренным надводным целям.

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