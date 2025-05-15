Бессмертный сказал, что у него очень скоромные ожидания от встречи, которая запланирована.

Встреча между представителями Украины и РФ, которая ожидается в Стамбуле должна проходить на одинаковом уровне представителей обеих сторон - если от России делегацию возглавляет советник главы Кремля, экс-министр культуры Владимир Мединский, то от Украины это не может быть даже глава МИДа.

Такое мнение в эфире Апостроф TV высказал экс-представитель Украины в Трехсторонней контактной группе в Минске, бывший посол в Беларуси, дипломат Роман Бессмертный.

"Уровень консультаций... Ожидать от этого чего-то серьезного не приходится. Риторика из Вашингтона и Москвы уже вчера была понятна, чтобы продвигаться в этом плане, вряд ли можно надеяться на какой-то успех", - подчеркнул дипломат.

Видео дня

Он также высказался о том, кто должен быть в составе украинской делегации.

"Кто это будет? Первое, зададим вопрос: "А формат какой?". Это двусторонний, трехсторонний или какие еще сторонние переговоры? И еще один вопрос: если от России - Мединский, то от Украины даже не может быть министр иностранных дел. То есть это должно быть зеркально - такой закон дипломатического протокола, такое правило. Потому что представить себе, что президент Зеленский станет напротив Мединского и Кита Келлога, это с точки зрения протокола, недопустимо", - подчеркнул Бессмертный.

Дипломат также обратил внимание на различие вопросов, которые могут решать указанные лица, и выразил сомнение, способны ли они к дееспособным решениям.

"Один работает на уровне постановки задачи, формулировки ответов, а другие могут консультироваться о том, в какой форме проводить, о чем говорить и так далее. Это и все понимают прекрасно, вот эта большая гора, которую запустил Дональд Трамп, превратилась в такого мышонка, который и то непонятно, пригоден ли он к жизни в нынешней ситуации Поэтому давайте совсем-совсем скромно смотреть на то, что будет происходить в Стамбуле", - констатировал политик.

Также, по его словам, непонятно, сколько дней будут длиться переговоры.

Кроме того, дипломат прокомментировал, как американский лидер Дональд Трамп будет реагировать, если встреча завершится неудачей, ведь именно он своим вниманием завысил ее уровень.

"Трамп найдет, что говорить. Причем это все равно с точки зрения Трампа будет эпохально непревзойденным. И это будет за 2 секунды до решения проблемы...", - высказал мнение Бессмертный.

Переговоры в Стамбуле

Издание Financial Times отметило, что Россия стремится продолжить переговоры о войне с того места, на котором они остановились весной 2022 года в Турции. Тогда российскую делегацию возглавлял нынешний советник главы Кремля, экс-министр культуры Владимир Мединский. И именно его кремлевский диктатор Владимир Путин сейчас поставил во главе новой делегации РФ, которая ожидается в Стамбуле 15 мая для участия в переговорах с Украиной.

Вас также могут заинтересовать новости: