Евровидение-2018: выступления победителей второго полуфинала (видео)

Видео выступлений триумфаторов второго полуфинала Евровидения-2018.

В Лиссабоне завершился второй полуфинал международного песенного конкурса Евровидение-2018.

Об этом сообщает УНИАН.

По его итогам в финал прошли участники из 10 стран, а именно: Сербия, Молдова, Венгрия, Украина, Швеция, Австралия, Норвегия, Дания, Словения, Нидерланды.

Они присоединились к первой десятке финалистов, которые определились в полуфинале 8 мая, а также 5 странам-основательницам конкурса и стране, принимающей Евровидение.

Предлагаем вам посмотреть выступления 10 стран, которые пробились в финал Евровидения-2018, покорив сердца зрителей и жюри:

Норвегия: Alexander Rybak - "That'S How You Write А Song"

Сербия: Sanja Ilić & Balkanika - "Nova deca"

Дания: Rasmussen - Higher Ground

Молдова: DoReDos - My Lucky Day

Нидерланды: Waylon - Outlaw in 'Em

Австралия: Jessica Mauboy - We Got Love

Венгрия: AWS - Viszlát nyár

Швеция: Benjamin Ingrosso - Dance Off You

Словения: Lea Sirk - Hvala, ne!

Украина: MELOVIN - Under the Ladder