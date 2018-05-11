Евровидение-2018: выступления победителей второго полуфинала (видео)
В Лиссабоне завершился второй полуфинал международного песенного конкурса Евровидение-2018.
Об этом сообщает УНИАН.
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По его итогам в финал прошли участники из 10 стран, а именно: Сербия, Молдова, Венгрия, Украина, Швеция, Австралия, Норвегия, Дания, Словения, Нидерланды.
Они присоединились к первой десятке финалистов, которые определились в полуфинале 8 мая, а также 5 странам-основательницам конкурса и стране, принимающей Евровидение.
Предлагаем вам посмотреть выступления 10 стран, которые пробились в финал Евровидения-2018, покорив сердца зрителей и жюри:
Норвегия: Alexander Rybak - "That'S How You Write А Song"
Сербия: Sanja Ilić & Balkanika - "Nova deca"
Дания: Rasmussen - Higher Ground
Молдова: DoReDos - My Lucky Day
Нидерланды: Waylon - Outlaw in 'Em
Австралия: Jessica Mauboy - We Got Love
Венгрия: AWS - Viszlát nyár
Швеция: Benjamin Ingrosso - Dance Off You
Словения: Lea Sirk - Hvala, ne!
Украина: MELOVIN - Under the Ladder