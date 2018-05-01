Умер создатель легендарного зайчика-символа Playboy
17:42, 01 мая 2018Мир
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Он также был дизайнером обложки первого выпуска Playboy, на которой была изображена Мэрилин Монро.
Тот самый зайчик / фото nabludatel.net
Один из основателей журнала Playboy и создатель его символа-зайчика Арт Пол (Art Paul) скончался на 94-м году жизни.
Первый арт-директор издания умер 28 апреля от пневмонии, сообщила его жена, передает газета The Washington Post.
С создателем журнала Хью Хефнеромон познакомился в 1953 году. Пол стал первым принятым на работу сотрудником издательства и дизайнером обложки первого выпуска Playboy, на которой была изображена Мэрилин Монро.
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В сентябре 2017-го в результате остановки сердца умер основатель журнала Playboy Хью Хефнер. Ему был 91 год.
Playboy — эротический журнал для мужчин, созданный в 1953 году Хью Хефнером, и в последствии выросший в издательский дом Playboy Enterprises.
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