Умер создатель легендарного зайчика-символа Playboy

17:42, 01 мая 2018
Мир
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Тот самый зайчик / фото nabludatel.net

Первый арт-директор издания умер 28 апреля от пневмонии, сообщила его жена, передает газета The Washington Post.

С создателем журнала Хью Хефнеромон познакомился в 1953 году. Пол стал первым принятым на работу сотрудником издательства и дизайнером обложки первого выпуска Playboy, на которой была изображена Мэрилин Монро.

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В сентябре 2017-го в результате остановки сердца умер основатель журнала Playboy Хью Хефнер. Ему был 91 год.

Playboy — эротический журнал для мужчин, созданный в 1953 году Хью Хефнером, и в последствии выросший в издательский дом Playboy Enterprises. 

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Теги: #символ#Playboy