В Йемене боевики отпустили похищенного более года назад сотрудника ЮНИСЕФ

В Йемене боевики освободили похищенного более года назад сотрудника Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ). Об этом говорится в распространенном в ночь на воскресенье заявлении всемирной организации, передает ТАСС.

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"Коллеги в ООН рады тому, что Джеймс Массакуа, похищенный в Йемене в октябре 2013 года, был освобожден, находится в безопасности и хорошо себя чувствует", - отмечается в документе.

Массакуа работал инженером-гидротехником и помогал в обеспечении региона водой, а также оборудовал канализационную систему "в целях укрепления здоровья местных детей". ООН поблагодарила правительство Йемена и лидеров местных племен за участие в освобождении своего сотрудника.