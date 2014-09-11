Боевики освободили еще 21 украинского военного
21:47, 11 сентября 2014Политика
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Боевики освободили еще 21 украинского военного, включая 5 офицеров.
REUTERS
Об этом на своей странице в соцсети сообщил заместитель председателя Днепропетровской областной государственной администрации Борис Филатов.
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"Еще плюс 21 человек, включая 5 офицеров. Фамилии и подробности сообщу сразу как заедут в область", - написал Борис Филатов.
Позже он выложил у себя на странице сообщение с фамилиямиосвобожденный украинских военнослужащих.
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