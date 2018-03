НАТО высылает семерых российских представителей из-за отравления Скрипаля (видео)

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявляет, что организация высылает семерых российских дипломатов, работающих в представительстве РФ при НАТО, и откажет в аккредитации трем новым.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом Столтенберг заявил сегодня в Брюсселе в штаб-квартире НАТО.

«Сегодня я отозвал аккредитацию семи сотрудников российской миссии при НАТО. Я также откажу в аккредитации, которую ожидали трое других. Согласно моему решению, Североатлантический совет также уменьшил максимальное количество сотрудников российской миссии при НАТО на 10 человек», - сообщил Столтенберг.

По его словам, количество сотрудников миссии России составит 20 человек.

По мнению генсека НАТО, такое решение направляет России четкий сигнал, что «есть цена и последствия для неприемлемой и опасной деятельности».

«Наши действия отражают серьезные опасения по поводу безопасности, высказанные всеми союзниками, и является частью скоординированных международных усилий, направленных на реагирование на поведение России. Они пропорциональны и соответствуют нашим законным обязательствам», - подчеркнул он.

При этом Столтенберг подчеркнул, что это решение не меняет политики НАТО в отношении России.

«НАТО остается приверженным двустороннему подходу мощной обороны и открытости к диалогу, в частности, путем подготовки очередной встречи в рамках Совета Россия-НАТО», - подчеркнул генсек НАТО.

Столтенберг напомнил, что во время атаки в Солсбери впервые на территории страны - члена НАТО было использовано нервно-паралитическое вещество.

«14 марта союзники НАТО выразили глубокую обеспокоенность и осудили это циничное нарушение международных норм.

С тех пор среди союзников, в том числе в НАТО и в столицах (стран-членов), состоялись интенсивные консультации. Эти консультации на сегодняшний день привели к высылке более 140 российских официальных лиц из более чем 25 стран - членов НАТО и партнеров. Это широкая, сильная и скоординированная международная реакция», - констатировал он.

