Посол США в России объяснил причину жесткой реакции на "дело Скрипаля"

США не могут оставить "эти безответственные действия без должной реакции", тем более, что Великобритания - лучший друг и союзник Америки.

Массовая высылка российских дипломатов является ответом "на очень безрассудную атаку с использованием нервно-паралитического вещества военного применения в отношении британского гражданина и его дочери на британской территории".

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Об этом в интервью российскому изданию Коммерсантъ заявил Посол США в России Джон Хантсман. "Мы не можем оставить эти безответственные действия без должной реакции, - сказал посол. - Великобритания - наш лучший друг и союзник. Мы посылаем сигнал: если вы так обходитесь с нашими друзьями и союзниками, то ответная реакция неизбежна".

Как сообщал УНИАН, сегодня днем США, Канада и 15 европейских стран объявили о высылке российских дипломатов. При этом из США высылают 60 дипломатов: 48 сотрудников дипломатической миссии и еще 12 сотрудников миссии ООН. Западные страны приняли подобные меры в знак солидарности с Лондоном по «делу Скрипаля» (в британском городе Солсбери 4 марта были отравлены экс-сотрудник ГРУ РФСергей Скрипаль и его дочь Юлия).

На вопрос издания, почему власти США приняли еще и решение о закрытии Генконсульства РФ Сиэтле, американский дипломат пояснил: «Это ответ на большое количество сотрудников разведывательных служб РФ, которые работают на территории США. Впредь США будет меньше (российских. -ред.) шпионов, которые шпионят за американцами, проводят скрытые операции, и тем самым угрожают национальной безопасности США».

На вопрос газеты, не рассматривала ли американская сторона возможность переноса ввода ограничительных мер из-за трагедии в Кемерово, Джон Хантсман ответил: «Это решение (о вводе санкций в отношении России. - ред.) было принято не только США, но и десятком других стран. Мы пришли к общему мнению, что такой ответ уместен. Время объявления о подобных решениях всегда сложно скоординировать из-за большого числа участников. Но думаю, тот факт, что о подобных мерах объявило такое количество стран, которые провели собственный анализ и обзор "дела Скрипаля", говорит о чем-то экстраординарном». Посол США добавил, «что за всю свою жизнь не видел столь четко скоординированного и масштабного ответа на подобный инцидент».