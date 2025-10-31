Строительство судна началось в 2020 году, морские испытания прошли успешно.

Российский судостроительный завод "имени Октябрьской революции", что находится в городе Благовещенск на Дальнем Востоке передал ВМФ РФ малое гидрографическое судно "Василий Бубнов" проекта 19910, сообщают росСМИ со ссылкой на пресс-службу предприятия.

Указывается, что государственные морские испытания пройдены успешно, также уже подписан приемочный акт. Издание Милитарный отмечает, что суда проекта 19910 стали крупнейшим заказом в истории благовещенской верфи.

Примечательно, что первый корабль этого типа, который называется "Александр Рогоцкий", был заложен в 2016 году и вошел в состав Тихоокеанского флота в сентябре 2019 года.

Согласно информации, в марте 2020 года начались работы по строительству второго судна. Согласно первоначальному плану, судно должно было в 2023 году пополнить ВМФ России, но спуск на воду состоялся лишь в июле 2024-го.

Отмечается, что географические суда этого типа используются с целью исследования рельефа морского дна, обслуживания навигационного оборудования, а также перевозки грузов и личного состава.

По данным издания, географическое судно "Василий Бубнов" имеет водоизмещение 1270 тонн, длину корпуса 59 метров и ширину 11,4 метра. За счет ледового класса Arc4 разрешается движение в разреженных льдах толщиной до 80 см. Поэтому, это расширяет географию его применения.

Добавляется, что дальность автономного плавания судна составляет около 3500 морских миль, а продолжительность автономной работы - более 25 суток. Экипаж судна состоит из 22 человек.

Теневой флот России: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что танкер Furia, который оказался под действием санкций, изменил курс и сейчас стоит в Балтийском море. Он направлялся в Индию с почти 730 тысячами баррелей российской нефти марки Urals. Издание Bloomberg предполагает, что это может быть связано с отказом со стороны заказчика от российского сырья после введенных США санкций против двух российских нефтяных гигантов. Издание отмечает, что индийские нефтеперерабатывающие заводы часто покупают нефть на условиях доставки, то есть право собственности приобретается после выгрузки груза в порту назначения.

Также мы писали, что литовский общественный вещатель LRT выдвинул предположение, что страны Балтии тайком помогают российскому теневому флоту, который перевозит подсанкционную нефть. Журналисты провели расследование о деятельности сети компаний Fast Bunkering, работающих в Литве, Латвии и Эстонии. Они специализируются на заправке судов в море. Согласно данным, между июнем 2024 года и мартом 2025 года два судна-заправщики Rina и Zircone этой компании осуществили 286 операций по заправке судов в разных точках Балтийского моря. Отмечается, что по меньшей мере 159 - это танкеры, заходившие в российские порты незадолго до или после заправки.

