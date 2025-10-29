Это может свидетельствовать о том, что заказчик отказался от российского сырья на фоне введения новых санкций США.

Подсанкционный танкер Furia, следовавший в Индию с почти 730 тысячами баррелей российской нефти марки Urals, изменил курс и сейчас стоит в Балтийском море. Это может свидетельствовать об отказе заказчика от сырья из России на фоне введенных США санкций против нефтяных гигантов "Роснефть" и "Лукойл", сообщает Bloomberg.

По данным платформ отслеживания судов Kpler и Vortexa, танкер после загрузки российской нефтью марки Urals в порту Приморск сначала указал порт назначения Сикку - порт в индийском штате Гуджарат, который используют частная нефтяная компания Reliance Industries Ltd. и государственная компания Bharat Petroleum Corp. Ltd. - как следующий пункт назначения с ожидаемой датой прибытия в середине ноября.

Позже танкер изменил маршрут, указав пунктом прибытия египетский Порт-Саид в середине следующего месяца. Издание отмечает, что корабли, которые проходят Суэцкий канал - самый быстрый маршрут между западными портами России и Индии - иногда указывают Порт-Саид как финальную точку, а после прохождения водного пути меняют его на конечный пункт назначения.

Вместе с тем, по данным трекинга судов, танкер двигался на запад в проливе между Данией и Германией, когда развернулся и проплыл небольшое расстояние, после чего резко сбавил скорость.

Издание отмечает, что индийские нефтеперерабатывающие заводы часто покупают нефть на условиях доставки, то есть они приобретают право собственности только после выгрузки груза в порту назначения. Таким образом, разворот танкера может свидетельствовать об отказе от груза.

Также журналисты отмечают, что руководители индийских перерабатывающих предприятий сообщили Bloomberg об ожидаемом резком сокращении поставок российской нефти после введения санкций США против российских нефтяных гигантов.

Санкции США против России - последние новости

22 октября США впервые за время президентства Дональда Трампа ввели санкции против Российской Федерации. Ограничения ударили по двум крупнейшим российским нефтяным компаниям - "Роснефть" и "Лукойл".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что новые американские ограничения могут обвалить нефтяной экспорт из РФ наполовину.

На фоне новых американских ограничений "Лукойл", акции которого были среди лидеров падения на бирже в течение последней недели, сообщил, что рассматривает предложения о продаже международных активов.

Главные покупатели российской нефти - Китай и Индия - отреагировали на американские санкции не так, как бы хотелось Москве. Китайские государственные нефтяные гиганты приостановили закупки российской нефти, транспортируемой по морю. Индийские НПЗ, по неофициальной информации, начали отменять заказы на российскую нефть.

