Угроза растет: Россия получила уже шестую в этом году партию истребителей Су-35С (фото)

Российская ОАК изготовила и передала Минобороны РФ новые самолеты Су-35С в рамках выполнения гособоронзаказа. Об этом корпорация сообщила в своем Telegram-канале.

Точное количество истребителей в новой партии не разглашается. На видеоматериалах, опубликованных россиянами, можно увидеть по меньшей мере два самолета.

По словам российских наблюдателей, речь идет о шестой партии Су-35С, переданных армии РФ в этом году. Всего с учетом предыдущих контрактов Воздушно-космические силы России получили с 2012 года до конца 2024-го оценочно 135 серийных истребителей Су-35С.

Справка УНИАН. Су-35С является многоцелевым истребителем, который сами россияне относят к поколению 4++. Его создали на базе советского Су-27. На Су-35 установили два турбореактивных двигателя АЛ-41Ф1С и РЛС Н035 "Ирбис".

Боевая нагрузка самолета составляет 8000 кг. Среди прочего Су-35С может использовать ракету класса "воздух-воздух" Р-37М, дальность которой оценивается в ≈200 км.

Ранее сообщалось, что корпорация "Ростех" в этом году побьет рекорд по выпуску новых самолетов, изготовив значительно больше машин, чем в 2024-м. Сами россияне признают, что рост касается преимущественно выпуска боевых самолетов, таких как Су-35 и Су-34.

В то же время, изготовление гражданских самолетов сталкивается с большими препятствиями.

В прошлом году сообщалось, что РФ построила в 15 раз меньше авиалайнеров, чем планировалось. Среди главных проблем отрасли - стремительный рост цены пассажирских самолетов.

