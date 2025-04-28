Самолеты также несут китайские ракеты класса "воздух-воздух" малой дальности PL-10.

Воздушные силы Пакистана для "запугивания" Нью-Дели распространили фото своих истребителей JF-17, которые оснастили новыми ракетами класса "воздух-воздух" PL-15 (или PL-15Е). Об этом сообщает EurAsian Times.

Самолеты на снимках также несут ракеты класса "воздух-воздух" малой дальности PL-10.

PL-15 и PL-10 являются современными китайскими разработками. Первая является ракетой большой дальности, которая имеет активное радиолокационное самонаведение. По данным из открытых источников, дальность PL-15 может достигать 200-300 км.

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Отметим, что ранее Индия получила большое количество российских ракет РВВ-АЭ с активным радиолокационным самонаведением, однако дальность такого оружия составляет лишь 80 км. Таким образом, пакистанские JF-17 могут иметь существенное преимущество над индийскими истребителями Су-30МКИ, разработанными в России.

Индийцы имеют и более современные самолеты - французские истребители Dassault Rafale. Последние выступают носителями ракеты MBDA Meteor, дальность которой может достигать 200 км.

Отметим также, что существует экспортная версия PL-15, которая получила название PL-15E. Ее дальность составляет 145 км.

Что касается самолета JF-17, то он является легким однодвигательным многоцелевым истребителем-бомбардировщиком четвертого поколения совместной пакистано-китайской разработки. Воздушным силам Пакистана было поставлено более 160 таких машин.

Индо-пакистанский конфликт

Напомним, недавно между Индией и Пакистаном началось новое обострение отношений из-за убийства туристов в спорном регионе Кашмир. Индийцы обвинили Исламабад в поддержке группировки, которая причастна к преступлению.

Они заявили о выходе из Договора о водах Инда и решили закрыть пограничный переход. Также в Индии призвали "выдворить" из страны всех граждан Пакистана.

В Пакистане в ответ на решение Индии приостановить действие Договора о водах заявили, что любые действия по отводу воды будут считаться "актом войны". Также сообщалось, что на фоне резкого обострения отношений обе страны провели ракетные учения.

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