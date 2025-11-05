По словам экспертов, новое российское оружие является "дешевой заменой крылатых ракет".

Россия начала использовать реактивные планеры для поражения целей, которые расположены далеко за линией фронта. Такое обновление РФ создает дополнительную нагрузку на и так уже перегруженную систему противовоздушной обороны Украины. Об этом пишет Financial Times.

Россия увеличивает расстояние для ударов КАБами

В издании напомнили, что модернизированные бомбы советского производства, известные как КАБ, впервые поразили цели в южных регионах Украины в октябре, а именно в Одессе и Николаеве, а также Полтаве.

Известно, что до этого управляемые снаряды, запущенные с самолетов Су-34, имели дальность 80 км и использовались Россией для обстрелов прифронтовых городов.

Видео дня

Однако, как отметил заместитель главы военной разведки Украины ГУР Вадим Скибицкий, теперь некоторые из этих планеров имеют реактивный двигатель, что увеличивает их дальность до 200 км.

На фотографии бомбы, которая упала в Полтавской области в прошлом месяце, которую опубликовал военный эксперт по системам связи и РЭБ Сергей "Флеш" Бескрестнов, можно увидеть китайский турбореактивный двигатель, который можно приобрести за 18 000 долларов на Alibaba.

"Эта разработка появилась в то время, когда Россия усилила воздушные атаки на гражданскую и энергетическую инфраструктуру в преддверии зимы, а дипломатические усилия США по прекращению войны потерпели неудачу. Европейские союзники спешат заполнить финансовый и военный пробел, поскольку администрация Трампа четко дала понять, что ожидает от союзников Киева оплатить его оборону", - подчеркнули в FT.

В чем особенность таких бомб

В свою очередь украинский военный эксперт Павел Нарожный добавил, что новое российское оружие является "дешевой заменой крылатых ракет" и используется для поражения "тех же целей: энергетической инфраструктуры и военных объектов".

"Реактивные двигатели - это лишь самое новое обновление арсенала российских КАБ. В 2023 году российские вооруженные силы начали устанавливать крылья и наводящие устройства на эти "неуправляемые бомбы" весом от 250 кг до 3 тонн. Это позволило им пролетать десятки километров, прежде чем взорваться и оставить кратеры шириной до 20 метров и глубиной до 6 метров", - напомнили в издании.

В то же время украинские чиновники отметили, что реактивные бомбы, которые в прошлом месяце впервые упали на юге Украины, были выпущены с самолетов, которые пролетали над Черным морем.

Также, как отмечает FT, еще одним используемым реактивным образцом является "Гром-Е1", модернизированная версия планерного боеприпаса "Гром".

В свою очередь начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил Юрий Игнат сообщил, что летные характеристики бомбы можно "примерно сравнить" с характеристиками крылатой ракеты.

Однако он отметил:

"Сейчас эти управляемые бомбы не используются широко, враг испытывает их в боевых условиях".

По его словам, особенности характеристики двигателей еще до конца не известны.

Для чего РФ применяет реактивные двигатели в таких бомбах

Однако добавление реактивных двигателей имеет и свои недостатки, ведь с ними можно использовать только небольшие полезные нагрузки весом до 250 кг. В частности эксперт по ракетному оружию из Университета Осло Фабиан Гофман отметил, что бомба может быть реактивной только в течение части полета, получая ускорение перед тем, как начать плавный полет к цели.

"Главным преимуществом для России, кажется, является то, что они могут запускать планерные бомбы с еще большего расстояния от линии фронта, что делает самолеты, которые их доставляют, менее уязвимыми для украинской противовоздушной обороны. Сама концепция не является чем-то особенным, США рассматривают нечто подобное с реактивным JDAM", - объяснил эксперт, имея в виду наводной комплект Joint Direct Attack Munition, который превращает неуправляемые снаряды в высокоточные боеприпасы.

Также Игнат добавил, что эти бомбы могут быть обезврежены с помощью средств радиоэлектронной борьбы и сбиты зенитными ракетами.

Противовоздушная оборона Украины на грани

Однако, как пишет FT, средства ПВО в Украине ограничены, ведь страна едва справляется с отражением массовых атак РФ, которые почти каждую ночь проводит враг.

На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его страна получила от Германии неопределенное количество американских систем Patriot.

"Мы должны продолжать уничтожать российскую военную авиацию, и для этого нужна многокомпонентная система противовоздушной обороны", - заверил он.

В то же время РФ модернизировала свои баллистические ракеты, которые теперь могут уклоняться даже от систем Patriot.

"По данным анализа данных, собранных лондонским Центром информационной устойчивости, проведенного Financial Times, уровень перехвата российских ракет снизился с 37% летом до всего 6% в сентябре", - говорится в материале.

Кроме того, украинская ПВО борется с иранскими "Шахедами", которые стали летать быстрее и на большей высоте.

"Экономика войны не в нашу пользу. Если они (россияне - УНИАН) смогут увеличить производство, это будет большим вызовом для нас", - предупредил Нарожный.

По словам эксперта, западные зенитные ракеты, среди которых Patriot, гораздо дороже российских реактивных планеров.

Российские КАБы - последние новости

Ранее разведчик 130 разведывательного батальона с позывным "Мальборо" заявил, что российские КАБы представляют большую опасность для гражданских и тыла, ведь это очень неточное оружие.

"КАБы были всегда и, наверное, они и будут в дальнейшем. На самом деле это больше, скажем так, опасность для гражданских, для тыла, потому что это очень неточное оружие. Даже те дальнобойные КАБы, которые они применили на прошлых неделях, они тоже являются неточными", - подчеркнул он.

В то же время президент Украинской авиационной ассоциации пилотов и владельцев самолетов Геннадий Хазан считает, что угрозу КАБов можно убрать "хоть послезавтра". По его словам, для этого Украине нужно достаточное количество ракет класса "воздух-воздух", которые от места запуска должны работать на расстоянии 140-160 км.

Хазан отметил, что тогда удалось бы поражать и уничтожать российскую авиацию, не давать оккупантам возможности выходить на дистанцию пуска.

Вас также могут заинтересовать новости: