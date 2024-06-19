Этот визит раздражает не только Запад, но даже дружественный к России Китай.

Визит российского диктатора Владимира Путина в Северную Корею больше напоминает шаг отчаяния, чем налаживание связей с союзником. Об этом пишет Time.

Издание отмечает, что это второй визит Путина в КНДР за 24 года его правления. Первый состоялся еще в 2000 году, когда нынешний правитель Северной Кореи еще сидел за партой в швейцарской школе-интернате под фальшивым именем, а страной правил его отец. Двадцать четыре года спустя Путин возвращается в страну-изгой, когда сам он оказался втянутым в самый кровавый военный конфликт в Европе со времен Второй мировой войны.

Хотя и Россия, и Северная Корея, официально отрицают существование соглашения о поставках оружия, его последствия разрушают украинские города и убивают украинских солдат на фронте. Вместе с тем отмечается, что это соглашение значительно улучшило экономическое положение КНДР. В обмен на ракеты и снаряды она получает из России топливо, продовольствие и военные технологии.

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Улучшение экономической ситуации в КНДР сделало Пхеньян более агрессивным по отношению к Южной Корее, что проявляется в ряде пограничных инцидентов последнего времени. Кроме того, ослабление санкционной удавки, которую Россия в прошлом держала вместе с остальным миром, теперь снимает для Ким Чен Ына потребность искать взаимопонимание с США и идти на уступки Западу.

Как отмечает Time, с точки зрения Путина, любые проблемы, которые создает для Запада и его союзников российско-корейский ренессанс, являются позитивом.

"Ваша помощь в разгроме тысяч молодых русских парней на поле боя имеет цену, поскольку мы можем создать вам проблемы с Северной Кореей", - объясняет логику Кремля директор берлинского Карнеги-центра "Россия Евразия" Александр Габуев.

Однако визит Путина в Пхеньян несет определенные риски и для России, ведь грозит ухудшением отношений с главным политическим и экономическим партнером Москвы - Китаем. По данным Time, Путин хотел заскочить в Пхеньян еще в прошлом году, когда был с визитом в Пекине, но китайцы настойчиво ему объяснили, что этого делать не стоит.

Как отмечают авторы публикации, пока Ким и Путин примеряют на себя амплуа карикатурных злодеев из киносериала о Джеймсе Бонде, китайский правитель Си Цзиньпин надеется укрепить свое государство в роли легитимной глобальной силы. Меньшее, что сейчас нужно Си, это стать третьим участником в "треугольнике оси зла" Индо-Тихоокеанского региона.

К тому же, как утверждает Time, Китай в целом не в восторге от того, чем является Северная Корея в ее нынешнем виде. Но он терпит ее существование исключительно потому, что вариант объединения Корейского полуострова под властью Сеула и появление общей границы с прямым союзником США представляется Пекину значительно худшим вариантом.

"Китайцы, вероятно, устали или смущены тем, что Северная Корея и Россия становятся слишком близкими", - говорит Дэниел Пинкстон, эксперт по Восточной Азии из Тройского университета в Сеуле.

Вместе с тем Пинкстон добавляет, что объявленное "всеобъемлющее стратегическое партнерство" между РФ и КНДР не только раздражает Пекин, но и само по себе не имеет прочной основы кроме ситуативной выгоды для обеих сторон.

"Диктаторы всегда могут нарушить свои обязательства, поэтому они не являются надежными партнерами. Россия и Северная Корея являются униженными ревизионистскими государствами, но они не имеют общих ценностей, кроме [стремления] отменить статус-кво [мирового порядка]", - считает аналитик.

Визит Путина в КНДР: последние новости

Как писал УНИАН, российский диктатор второй раз за 24 года своего правления лично приехал в КНДР, хотя с Ким Чен Ыном он уже встречался на российской территории.

Во время визита диктаторы подписали договор о "всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР". Как пишут российские СМИ, документ предусматривает оказание взаимной помощи в случае агрессии против одного из участников.

По словам Путина, Россия "не исключает для себя развития военно-технического сотрудничества с КНДР" в связи с подписанным договором.

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