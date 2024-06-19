Он отметил, что речь идет об "абсолютно низменном уровне обмена".

Директор программы "Северная Америка" Совета внешней политики "Украинская Призма" Александр Краев объяснил, чем Путин и северокорейский лидер Ким Чен Ын могут обменяться, и назвал это "диктаторской взаимовыручкой".

Об этом он сказал в комментарии УНИАН, отвечая на вопрос о том, зачем Путину визит в Северную Корею, чего он хочет и что может получить, а что даст Ким Чен Ыну взамен.

"Если мы говорим о визите Путина к Ким Чен Ыну, то назовем это так классически - обмен диктаторов. То есть это, в первую очередь, торговля оружием, это взаимный обмен технологиями, причем Россия может дать Северной Корее уже проверенные технологии на фронте", - отметил Краев. Видео дня

Кроме того, по его словам, Россия может усилить Северную Корею своим опытом использования дронов и борьбы с ними. Ведь Северная Корея только начинает осваивать это направление.

"Конечно, мы видим, в Корее до сих пор достаточно ярко представлена, если можно так сказать, проблема голода и вообще доступа к каким-то базовым ресурсам. А Россия пока единственное, что может стабильно производить, - это оружие и еда. Поэтому вот этим также будем наблюдать определенный обмен, определенную торговлю", - отметил эксперт.

Так, отметил он, это определенная "диктаторская взаимовыручка": "Это абсолютно низменный уровень обмена: оружие на еду и наоборот. Но, к сожалению, мы видим, что в противовес нашей коалиции, в противовес всем активностям украинской дипломатии, американской дипломатии, мы видим, что и диктаторы также начинают активизировать собственное сотрудничество".

Визит Путина в Северную Корею

Как сообщалось, Путин впервые за 24 года прибыл в Северную Корею. Визит продлится два дня, страны должны подписать договор о стратегическом партнерстве.

Накануне визита Путин опубликовал статью, в которой поблагодарил КНДР за поддержку России в войне, а также заявил, что они готовы к "тесному взаимодействию, чтобы сделать международные отношения более демократичными и стабильными".

CNN отметило, что визит Путина в Северную Корею может иметь последствия далеко за пределами поля боя в Украине. Это значительный шаг к основанному на общей враждебности к Западу и его союзников партнерства, который расширяет возможности обоих лидеров и углубляет глобальные линии разломов.

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