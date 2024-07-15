Дело в том, что американцы ранее не сообщали, что отдали украинским военным данную импровизированную систему ПВО.

Военные США для усиления защиты аэродромов получат FrankenSAM в той конфигурации, в которой поставлялись ВСУ.

Так решил комитет по вопросам вооруженных сил Сената США, пишет Defence-ua.com. Сенаторы хотят, чтобы военные США получили импровизированные средства противовоздушной обороны (ПВО), которые должны изготавливаться из условно "подручных" элементов и оснащаться условно "избыточными" ракетами типов AIM-7 и AIM-9.

Комитет Сената США предложил увеличить оборонный бюджет страны еще на $25 млрд на 2025 финансовый год и за эти деньги изготовить FrankenSAM для нужд ВС США.

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"В условиях современных боевых действий и постоянного роста стоимости вооружения, в частности зенитных ракет, нужно искать все возможные способы насыщения войск относительно дешевыми и доступными средствами противовоздушной обороны. Особенно если еще действительно есть основания опираться на запас условно "избыточных" ракет класса "воздух-воздух" и "поверхность-воздух"", - отметили аналитики издания.

Эксперты обратили внимание, что в комитете Сената США по FrankenSAM сослались на опыт ВСУ в использовании этих систем. В частности, упоминаются таинственные "системы на грузовиках или на стационарных поддонах", и в этом есть отдельная интрига, отметили эксперты. "Об использовании FrankenSAM именно в такой конфигурации, которая должна была быть передана от США украинским военным, ранее сообщений вообще не было", - подчеркнули они.

Аналитики отметили, что согласно публично известной информации, США передали ВСУ три разновидности импровизированных систем противовоздушной обороны. Первый - советские комплексы "Бук", адаптированные под ракеты AIM-7, второй - неназванный комплекс под ракеты AIM-9, третий - сочетание пусковых от ЗРК Patriot и РЛС советского производства от С-300.

Американское оружие

10 июля стало известно, США хотят разместить в Германии "Томагавки" и гиперзвуковое оружие. Согласно заявлению Белого дома так называемые "огневые средства большой дальности" должны быть размещены в Германии с 2026 года. Сначала - размещение будет временным, а затем станет постоянным.

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