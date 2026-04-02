Впервые после войны во Вьетнаме армия США приняла на вооружение новую боевую гранату

Новую смертоносную ручную гранату M111 приняла на вооружение армия США. Это пластиковое оружие, использующее ударные волны, а не осколки для уничтожения врагов, пишет CNN.

Отмечается, что M111 становится выбором армии для городских боев. Считается, что такие гранаты уменьшат риски для бойцов во время зачистки помещений.

Это первая новая граната, введенная в эксплуатацию американскими вооруженными силами с 1968 года – со времен войны во Вьетнаме. Тогда на вооружении американских военных стояла MK3A2, но она была снята с вооружения в 1970-х годах, поскольку содержала асбест, который повреждал легкие.

Долгое время основной гранатой американской армии оставалась M67. При взрыве она разбрасывает осколки во всех направлениях, потенциально убивая или раня прохожих или союзников, когда осколки отскакивают от твердых металлических или бетонных предметов или пробивают легкие стены. Вместо этого использование ударных волн, или избыточного давления взрыва, убивает или обезвреживает врагов силой взрыва, испаряя пластиковую внешнюю оболочку оружия.

Военные заявили, что бойцы, находящиеся за пределами закрытой территории, могут бросить новую гранату в эту зону, а враги не смогут укрыться за внутренними стенами, мебелью или бытовой техникой, которые осколки могут не пробить.

"Граната может быстро очистить комнату от вражеских бойцов, не оставив места для укрытия, одновременно обеспечивая безопасность дружественных сил. Когда волна высокого давления встречает кого-то, она сильно сжимает и растягивает ткани. Барабанные перепонки, легкие, глаза и желудочно-кишечный тракт больше всего подвержены риску разрыва и серьезных повреждений от небольших взрывов", – говорится в армейском пресс-релизе.

Добавляется, что более мощные взрывные волны могут повредить мозг или даже ампутировать конечности.

Граната размером с мужскую ладонь работает на гексагене – взрывчатом веществе, которое широко используется американскими военными на протяжении десятилетий. Граната была разработана с учетом опыта, полученного в войнах на Ближнем Востоке.

"Один из ключевых уроков, извлеченных из городских боев в Ираке от двери к двери, заключался в том, что граната M67 не всегда была подходящим оружием для этой работы. Риск для своих был слишком высок", – пояснили военные.

Осколочная граната M67 никуда не исчезнет. В заявлении говорится, что войска по-прежнему будут носить ее для использования на открытой местности, "чтобы максимизировать смертоносное действие осколков". Также у них будет M111 для использования в помещении.

Когда появилась M67

Граната М67 была представлена в 1968 году. Она стала преемником M26, представленной в начале 1950-х годов, и культовой Mk 2 – которую называли "ананасовой" гранатой из-за ее внешнего вида – которая была введена в эксплуатацию во время Первой мировой войны и использовалась в течение Второй мировой войны и после нее.

Другие гранаты армии США

Издание также сообщило, что Корпус морской пехоты США закупает еще одну гранату – M21 у норвежского производителя Nammo. Американские и другие военные имеют подобное оружие – термобарическую гранату, также известную как топливно-воздушный боеприпас. Она выбрасывает в воздух топливный туман, а затем воспламеняет его, образуя ударную волну и огненный шар, которые создают эффект вакуума, высасывая кислород из зоны взрыва.

Использование гранат в войне в Украине

Напомним, что в условиях окопной войны, в которую превращается война с Россией, военные все чаще используют гранаты для поражения противника. Ветераны войны рассказывают, что использовали ручные гранаты для штурмовых и разведывательных операций. В бою используется широкий спектр гранат: от осколочных и взрывных до светошумовых и химических.

