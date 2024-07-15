В Средиземном море присутствует постоянная группировка РФ, отметили в ВМС ВСУ.

В Военно-морских силах Вооруженных сил Украины рассказали об оперативной ситуации в Азово-Черноморском бассейне и Средиземном море и отметили, что передислокация боевых единиц РФ в Черное море не имеет смысла, в частности, из-за нехватки их размещения.

Об этом в эфире телемарафона заявил спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук. По его словам, сейчас корабли РФ, в частности, ракетоносители, на дежурстве в Черном море отсутствуют. "Последний раз, когда они применяли ракеты, было, когда надводный корабль вышел примерно на час из пункта базирования "Новороссийск", где российские войска скрываются от нас. После того, как отстрелялся, он сразу вернулся в пункт базирования. Сейчас в море нет носителей крылатых ракет - в Черном море нет в принципе", - сказал спикер.

Плетенчук добавил, что несколько боевых единиц вражеского флота присутствуют в Азовском море, но это не те корабли, которые могут нести угрозу для ВСУ по состоянию на сейчас. Это - тральщики, или соответствующие ракетные катера, дальность (выстрела, - Ред.) которого составляет полторы сотни километров. "Это - не те единицы, которые можно против нас использовать сейчас...", - заявил спикер.

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В то же время в Азовском море активно используется врагом акватория для того, чтобы продолжать грабить оккупированные территории Украины. Как отметил Плетенчук, в основном захватчики используют порт Мариуполь. Военных единиц в нем не наблюдают, но есть гражданские суда, которые используют для внутреннего сообщения - они забирают украденное украинское зерно и транспортируют в официальные российские порты. Там россияне зерно перегружают и потом продают как свое.

По словам спикера, в любом случае, это не то море, где можно маневрировать. И вряд ли там будут размещать боевые единицы РФ в большом количестве. Проблема для них в том, что там небольшие глубины, мало согласованных водных путей и тому подобное.

"Черное море остается для врага основным, хотя и более опасным. Потому что в Азове они считают, что прикрылись от дронов, практически перекрыв Керченский пролив. Они максимально сделали все, чтобы сузить проход, чтобы его можно было контролировать с помощью авиации, что враг и делает... Но ситуация остается в этом смысле стабильной", - отметил военный.

По его словам, в Средиземном море присутствует постоянная группировка РФ, но она нам так же пока не несет Украине угрозы. Сейчас их передислокация в Черное море невозможна из-за действия конвенции Монтре - закрытый пролив для прохождения этих единиц.

"Во-вторых - нет в принципе в этом смысла. Потому что те единицы вооружения, которые уже есть в Азово-Черноморском регионе, враг не может использовать в полном объеме спокойно. Кроме того, возникают проблемы с его размещением. Поэтому вряд ли мы увидим в ближайшее время боевые единицы (врага, - Ред.) в этой акватории. Последнее, что происходило, это наоборот две единицы были выведены - недостроенные ракетные корабли проекта "Каракурт", - сказал Плетенчук.

Важные новости Украины о войне - сейчас это стоит знать

Как сообщал УНИАН, в РФ строят специальные унифицированные пусковые установки для "Калибров" и "Ониксов", поскольку Украина имеет высокий процент сбивания этих ракет. По словам представителя Военно-морских сил ВСУ Дмитрия Плетенчука, сейчас "Калибры" остаются опасным оружием для Украины с боевой частью весом 450 кг. Однако, несмотря на это, процент сбития этих ракет является высоким. Так, россияне учли этот опыт и начали строить унифицированные шахты для пусков "Калибров" и "Ониксов".

Сейчас силы РФ применяют "Калибры" с целью перегрузки ПВО во время комбинированных ракетно-дроновых атак, но приоритет на поражение целей сейчас имеют другие типы ракетного вооружения.

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