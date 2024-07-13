Россияне учли высокий процент сбития этих ракет, отметил Плетенчук

В России строят специальные унифицированные пусковые установки для "Калибров" и "Ониксов", поскольку Украина имеет высокий процент сбивания этих ракет, сообщил представитель Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона.

По его словам, сейчас "Калибры" остаются опасным оружием для Украины с боевой частью весом 450 кг. Однако несмотря на это, процент сбития этих ракет является высоким. Так, россияне учли этот опыт и начали строить унифицированные шахты для пусков "Калибров" и "Ониксов".

"Силы РФ применяют "Калибры" с целью перегрузки ПВО во время комбинированных ракетно-дронных атак, но приоритет на поражение целей сейчас имеют другие типы ракетного вооружения", - отметил Плетенчук.

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Также спикер ВМС добавил, что уже несколько дней не наблюдаются носители крылатых ракет в Черном и Азовском морях.

"В Черном море корабли россиян отсутствуют, в Азовском - зафиксированы три минных тральщика и один ракетный катер, который не может причинить вреда из своей локации", - отметил он.

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Как ранее писал УНИАН, ракетные удары России с Ту-95 стало сложнее прогнозировать. Военнослужащий 77-й бригады ВСУ Виктор Петрович рассказал, что это случилось после того, как россияне начали использовать авиабазу "Оленья".

Также УНИАН сообщал, что России становится все сложнее скрывать потери и искать ресурсы для войны в Украине. В ГУР отметили, что руководство страны распространяет информацию, которая не соответствует реальному положению и это вызывает раздражение среди россиян.

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