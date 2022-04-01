Украина призывает "закрыть небо" или дать нам оружие, чтобы мы это сделали сами. Одним из вариантов такого оружия является ЗРК NASAMS.

В своей речи в норвежские парламенты президент Украины Владимир Зеленский попросил предоставить системы противовоздушной обороны - зенитные ракетные комплексы NASAMS.

Именно эти ЗРК стоят на вооружении Норвегии, Финляндии, Испании, Нидерландов Австралии и еще трех стран мира. И сейчас он рассматривается как одно из самых интересных предложений на международном рынке вооружения. К примеру, в 2020 году Венгрия выбрала NASAMS для замены советских ЗРК "Куб".

ЗРК NASAMS - цена и стоит ли он своих денег

Сразу следует отметить, что NASAMS был разработан в 90-х годах норвежской компанией Kongsberg вместе с американской Raytheon как максимально прагматичное решение.

Фактически разработчики просто взяли американскую ракету "воздух-воздух" AIM-120 AMRAAM, которая является основным видом вооружения для всех истребителей стран-членов НАТО и адаптировали ее к пуску с земли, добавив радар и пункт управления.

Дело в том, что AIM-120 крайне удачная ракета, обладающая высокой энергетикой и дальностью полета. В случае старта с самолета деятельность пуска составляет, в зависимости от версии, от 70 до 180 км.

Конечно, при пуске с земли эти параметры меньше: максимальная дальность составляет от 20 до 40 км, а по высоте - около 20 км. Например, в ЗРК "Бук", стоящей на вооружении Вооруженных Сил Украины, эти параметры до 32 км и 22 км соответственно.

То есть, NASAMS полностью соответствует параметрам ЗРК средней дальности или объектового средства ПВО. Однако он имеет довольно весомое преимущество, в самой современной версии NASAMS-3 разработчики декларируют возможность перехвата маневрирующей баллистической цели. Простым языком - он может перехватывать ракеты российского оперативно-тактического комплекса "Искандер".

Стоимость же NASAMS-3 можно оценить по контракту 2020 года с Литвой, заказавшей две батареи за 128 миллионов долларов. То есть одна батарея, а это 2-3 пусковых, командный пункт, радар и определенный запас ракет - 64 млн долларов. Также примерно известна и стоимость ракеты AIM-120, которая для армии США, составляет 0,5-1 млн долларов США за единицу в зависимости от версии.

В то же время, для Украины сейчас важен вопрос не цены вооружения, а готовности передать его "прямо сегодня", чтобы максимально быстро защитить Украину.

Возможности и особенности NASAMS

Кроме возможности уничтожать баллистические цели, NASAMS-3 имеет еще несколько интересных особенностей.

В первую очередь это компактность самого комплекса, состоящего из минимума машин. Несколько пусковых установок перевозятся грузовиками и устанавливаются на грунт. Кроме того, есть еще вариант, правда не получивший широкой популярности, с установкой ракет на обычный HMMWV или грузовик.

"Глаза" ЗРК - радар AN/MPQ-64 Sentinel отличается малыми габаритами и устанавливается на обычный автомобиль 4х4 или прицеп. Но несмотря на размеры, он обеспечивает обзор на расстоянии до 75 км (эффективный - до 40 км), а по высоте до 40 км.

Командная машина - аналогичный автомобиль на который дополнительно установлена ​​оптико-прицельная станция. Она нужна в том случае, когда NASAMS работает из засады, не включая РЛС, чтобы совершить совершенно незаметный для врага пуск.

Конечно, как и любой другой современный ЗРК, NASAMS может быть интегрирован в единую систему противовоздушной обороны и получать данные от других РЛС и самолетов типа AWACS.

Также необходимо отметить, что ракета AIM-120 имеет очень высокую скорость, около 4900 км/ч, при этом может активно маневрировать для уничтожения даже сложных целей.

А главное, она создавалась для того, чтобы уничтожать российские самолеты, учитывая все их особенности и возможности. А также постоянно обновлялась, чтобы выполнять свои задачи с максимальной эффективностью и вероятностью.

NASAMS - характеристики