Президент Владимир Зеленский просит Норвегию предоставить Украине противокорабельное вооружение, ракеты "Гарпун" и системы противовоздушной обороны.
Об этом глава государства сказал в обращении к парламенту Норвегии.
"Война продолжается. Россия перебрасывает новые силы на нашу землю, чтобы продолжить уничтожать нас, уничтожать украинцев. Мы должны сделать больше, чтобы остановить войну. Первое и главное - это оружие. Свобода должна быть вооруженной не хуже, чем тирания. Я буду очень конкретным в ваших стенах. Поверьте, мы теряем конкретных людей, конкретные города, они разрушаются. Поэтому я хочу назвать четко, что нам необходимо, в частности, противокорабельное вооружение, ракеты "Гарпун", а также системы противовоздушной обороны NASAMS. Кроме того, мы нуждаемся в средствах для поражения бронетехники, артиллерийских систем", - подчеркнул Зеленский.
"Все оружие, которым вы можете помочь нам, будет использовано только для защиты нашей свободы, вашей свободы. Только для защиты той свободы и безопасности, которыми вы пользуетесь вместе с другими европейцами", - подчеркнул Зеленский.
Война против Украины:
- 24 февраля 2022 года РФ начала бомбить украинские города. Массово гибнет мирное население Украины.
- Мировые бренды массово уходят с российского рынка.
- 27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.
- По состоянию на 13 марта Россия из-за санкций лишилась доступа к половине своих золотовалютных резервов.
- По состоянию на 25 марта 2022 года по подсчетам ООН жертвами российских оккупантов стали более 1000 мирных украинцев.