Он отметил, что Украина никогда не забудет подвиг ликвидаторов и никому не позволит пренебречь ценой, которая была заплачена за ликвидацию последствий аварии на ЧАЭС.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что в этом году Россия создала новые угрозы, которые могли бы превзойти даже аварию на Чернобыльской атомной электростанции.

"36 лет назад ликвидаторы последствий аварии на Чернобыльской АЭС защитили не только Украину, но и весь мир, будущее всех нас. Сегодня наши защитники и защитницы снова в обороне нашего будущего. В этом году Россия создала новые угрозы, которые могли бы превзойти даже ту самую страшную аварию", - подчеркнул глава государства в Telegram-канале.

Зеленский отметил, что Украина никогда не забудет подвиг ликвидаторов и никому не позволит пренебречь ценой, которую она и мир заплатили за ликвидацию последствий аварии на ЧАЭС.

Видео дня

"Вечный почет героям Чернобыля за их подвиг! Спасибо всем, кто приближает нашу победу!", - написал президент.

Ситуация на Запорожской АЭС

4 марта российские оккупанты захватили Запорожскую атомную электростанцию и город-спутник Энергодар. С тех пор Россия отказывается создавать демилитаризованную зону вокруг ЗАЭС. Оккупанты периодически обстреливают атомную станцию и территорию возле нее.

В начале сентября миссия Международного агентства по атомной энергии посетила Запорожскую АЭС. По результатам работы в отчете миссия заявила, что существует "немедленная необходимость во временных мерах" во избежание аварии на ЗАЭС.

23 октября страны "Большой семерки" (G7) призвали Россию немедленно вернуть Украине полный контроль над ЗАЭС и вывести из нее свой персонал и войска.