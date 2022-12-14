Члены ставки заслушали доклады об оперативной ситуации на фронте и рассмотрели насущные нужды сил обороны, участвующих в отражении вооруженной агрессии РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего.

Как сообщила пресс-служба Офиса президента,члены ставки заслушали доклады об оперативной ситуации на фронте и рассмотрели насущные нужды сил обороны, которые принимают участие в отражении вооруженной агрессии Российской Федерации.

Также, как отмечается, были проанализированы последние действия врага и пути противодействия ему. Отдельное внимание было уделено обеспечению безопасности на государственной границе Украины.

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"Продолжилась работа над вопросами усиления противовоздушной и противоракетной обороны нашего государства и защиты энергетической инфраструктуры. Участники также рассмотрели ход восстановления энергетической системы Украины", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, на предыдущем заседании Ставки, прошедшем 11 декабря, обсуждались ситуация на передовой, восстановление энергетики, разведданные о планах и расчеты оккупантов и внутренние вызовы.

Война в Украине: последние новости

Сегодня утром россияне атаковали Киев и Киевскую область дронами-камикадзе. В результате атаки в Вишневом поврежден жилой дом и автомобиль. Также был нанесен удар по Шевченковскому району столицы. Там обломками дрона повреждены административные здания.

Также сегодня состоялся очередной обмен пленными. В Украину вернулись 64 воина вооруженных сил.

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