Страны G7 осудили похищение пособниками РФ руководства и персонала Запорожской АЭС.

"Большая семерка" (G7) призвала Россию немедленно вернуть Украине полный контроль над Запорожской атомной электростанцией и вывести из нее свой персонал и войска.

Соответствующее заявление стран G7 распространено на сайте МИД Германии.

В документе отмечается, что страны "Большой семерки" осуждают похищение Россией руководства Запорожской АЭС.

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"Мы осуждаем неоднократные похищения Россией руководства и персонала украинской АЭС и осуждаем применение других форм давления на украинский персонал, который остается (на станции - УНИАН). Эти действия еще больше ухудшают ядерную безопасность и защиту ЗАЭС, не позволяя ключевому персоналу выполнять свои незаменимые функции", - подчеркнули в G7.

"Мы призываем Россию немедленно вернуть полный контроль над ЗАЭС ее законному суверенному владельцу, Украине, вывести весь российский персонал с объекта и прекратить любые попытки неразумно и опасно передать ЗАЭС под российское управление, что может еще больше поставить под угрозу ее безопасную и надежную работу", - говорится далее в заявлении.

Страны G7 отмечают также, что никогда не признают попытки Российской Федерации аннексировать Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области.

"Любые такие попытки аннексии являются ничтожными и не имеют юридической силы. Мы подтверждаем полный суверенитет Украины над всей ее территорией, включая этот ядерный объект. ЗАЭС и электроэнергия, которую она производит, принадлежат Украине, и мы подчеркиваем, что попытки России отключить станцию от украинской энергосети неприемлемы. Мы решительно подчеркиваем, что ЗАЭС не должна использоваться для военных действий или хранения материальных средств", - говорится в заявлении.

Что известно о ситуации на ЗАЭС - важные новости

Как сообщал УНИАН, 4 марта российские оккупанты захватили ЗАЭС и город Энергодар. Россия отказывается создавать демилитаризованную зону вокруг станции.

В начале сентября по просьбе правительства Украины Международное агентство по атомной энергии осуществило миссию на захваченную оккупантами электростанцию.

15 сентября Совет управляющих агентства, состоящий из представителей 35 государств-членов ООН, принял резолюцию, в которой требует от России немедленно прекратить оккупацию Запорожской АЭС.

Большинство стран мирового сообщества, в частности США и ЕC, призывают создать демилитаризованную зону вокруг ЗАЭС.

Между тем, российские оккупанты продолжают обстрелы станции, в результате чего повреждаются линии электропередачи, питающие энергоблоки. Как результат, энергоблоки временно работают на резервном топливе.

17 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на Запорожской АЭС находится 500 российских военных и военная техника.

5 октября президент России Владимир Путин издал "указ" о присвоении Запорожской АЭС. Российская атомная корпорация "Росатом", представители которой находятся на оккупированной ЗАЭС, зарегистрировала в Москве предприятие, которое планирует управлять украинской станцией.

6 октября во время встречи с Зеленским руководитель МАГАТЭ Рафаэль Гросси подчеркнул, что решение Путина о "передаче" ЗАЭС в собственность России является нарушением международного права.

11 октября в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины сообщили, что оккупанты заставляют сотрудников ЗАЭС подписывать контракты с "Росатомом" и применяют к части персонала и их семьям "фильтрационные меры".

10 октября российские террористы похитили заместителя генерального директора Запорожской АЭС по персоналу Валерия Мартынюка. 17 октября оккупанты задержали и вывезли в неизвестном направлении начальника службы информационных технологий Запорожской АЭС Олега Костюкова и помощника генерального директора станции Олега Ошеку.

Справка УНИАН. "Большой семеркой" называют международный клуб правительств семи высокоразвитых государств мира, в него входят США, Канада, Япония, Великобритания, Германия, Франция и Италия.

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