Враг пытался осуществить штурмовые действия в районе Песчаного.

Украинские военные отбили штурм российских оккупационных войск в Харьковской области. Враг понес потери.

Об этом рассказал командир батальона ударных БпАК "АХІЛЛЕС" 92-й ОШБр им. Ивана Сирко Юрий Федоренко. По его словам, враг пытался осуществить штурмовые действия в районе Песчаного.

"В сторону Купянска-Узлового выдвигалось 4 БТР с пехотой. Батальон ударных БпАК "АХІЛЛЕС" вместе с гвардейцами 1 БрОП "Буревій" вовремя обнаружили и сожгли вражескую технику", – говорится в сообщении.

По итогам проведенной работы бойцами из батальона "АХІЛЛЕС" уничтожено 4 вражеских БТР. Также ликвидированы трое оккупантов, еще четверо были ранены.

Потери России в Украине

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину общие боевые потери оккупантов, по данным Генштаба, составляют уже 828 470 оккупантов. Кроме того, враг потерял десятки тысяч единиц техники.

В частности, уничтожено 9859 танков, более 20,5 тысяч бронемашин, 368 самолетов и 331 вертолет. Также враг потерял более 23 тысяч БПЛА различного типа.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко говорит, что Россия в среднем теряет около 160 человек убитыми и ранеными на захваченный квадратный километр украинской территории.

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