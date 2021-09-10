В результате обстрела серьезно пострадал пятиэтажный жилой дом.

Боевики на Донбассе били по поселку Трехизбенка в Луганской области. В результате обстрела поврежден жилой пятиэтажный жилой дом.

Об этом сообщает ТСН.

В доме проживают пять семей. После обстрела в доме выбиты окна, а осколками прошиты стены квартир. По словам жильцов, война не напоминала о себе с 2014 года.

"Вокруг все было хорошо, казалось, что войны нет. Готовились к зиме, утеплили квартиры ", - рассказала жительница дома Валентина Заика.

Читайте такжеОккупанты накрыли артиллерийским огнем украинские позиции возле Верхнеторецкого, ранены двое военныхБоевики били по поселку почти полчаса. Больше всего пострадали нижние этажи, а один из снарядов взорвался прямо под окном квартиры одного из жильцов, когда мужчина зашел из балкона на кухню. Мужчина успел прикрыть жену от осколков стекла.

Специалисты обследовали дом после обстрела. Они выяснили, что секции панельного дома сместились и еще один удар артиллерии могут не выдержать.

Как ранее сообщал УНИАН, незаконные вооруженные формирования "ЛДНР" ограничат работу КПП на границе с РФ с 17 по 19 сентября. Новые правила касаются граждан, имеющих украинский паспорт, а также не имеющих паспорта РФ.

Именно в этот период пройдут выборы за избрание депутатов в Госдуму РФ. Отмечается, что жителей оккупированных районов повезут на голосование в Ростовскую область.

Автор: Анастасия Горбачева