Враг хочет Донбасс на переговорах, потому что не может захватить его военным путем, - замкомбрига НГУ 'Рубеж' Крищенко

Он отметил, что тактика продавливания и просачивания малыми группами, которую использовала российская армия этим летом, не помогла захватить значительных территорий, однако стоила россиянам сотен тысяч солдат.

Желание получить весь Донбасс в обмен на мир, которое враг заявляет на переговорах, — это признание путина в собственном бессилии. Так как захватить Донецкую и Луганскую области военным путем у российской армии не выходит уже третий год, несмотря на безумные потери в тяжелой технике и личном составе. Об этом рассказал в интервью "Украинской правде" Андрей Крищенко, заместитель командира бригады Национальной гвардии Украины "Рубеж" и воюющий заместитель мэра Киева Виталия Кличко.

"Учитывая темпы россиян, что они прошли 10–15 км за это наступление, они еще не скоро смогут чего-нибудь достичь. Из того, что мы видим, у них нет где-то накопленных безумных ресурсов, в том числе, бронетехники, чтобы совершить какой-то мгновенный прорыв. Тот факт, что они настаивают, чтобы Украина отдала им эту незахваченную часть Донецкой области, на мой взгляд, это такое признание в собственном бессилии. Хотя я уверен, что это только затягивание времени, и в ближайшем будущем каких-либо договоренностей не будет", - рассказал Андрей Крищенко.

Он подчеркнул, что тактика продавливания и просачивания малыми группами, которую использовала российская армия этим летом, не помогла захватить значительные территории, однако стоила россиянам сотен тысяч солдат.

Видео дня

"Это и наступлением назвать невозможно. Это было просачивание и продавливание. Россияне теряли тысячи военных, чтобы продвинуться хотя бы на несколько километров. Через полгода они фактически ничего не достигли. Никаких прорывов фронта, ни одного крупного города не взяли. Да, они захватили несколько небольших городов, из которых отошли наши военные на более выгодные позиции. Потому что все же концепция ВСУ – воевать не людьми, а тактикой", - отметил Андрей Крищенко.

Напомним, генерал МВД Андрей Крищенко в разное время возглавлял полицию Харькова и Киева, а также работал заместителем мэра столицы Виталия Кличко (уволен с 2022 года на время мобилизации). Кроме того, Крищенко известен тем, что в апреле 2014 года во время штурма сепаратистами городского управления милиции Горловки отстаивал украинский флаг, когда боевики пытались снять его со здания, чтобы повесить российский.