Эти снаряды уже несколько раз светились на фронте.

Министерство обороны Украины впервые признало боевое применение высокоточного снаряда M712 Copperhead артиллеристами Сил обороны. Соответствующее видео опубликовал официальный аккаунт МОУ на платформе Х.

"47-я механизированная бригада впервые применила M712 Copperhead. Как это работает: лазерное наведение для бескомпромиссной точности; уничтожает вражеские штабы, склады боеприпасов, опорные точки и скрытые транспортные средства; самое важное - защита от препятствий. Оккупанту спасения нет", - говорится в аннотации к видео.

Украинский военно-аналитический портал Defense Express отметил, что обнародованные кадры - это первое официальное подтверждение факта применения этого снаряда Силами обороны в целом, а не только 47-й бригадой.

Аналитики также добавили, что в течение последних месяцев это уже третий зафиксированный случай использования снарядов Copperhead украинскими артиллеристами. Сколько всего таких снарядов Украина получила от США, до сих пор неизвестно.

Справка УНИАН. M712 Copperhead - это американский 155-мм управляемый артиллерийский снаряд, разработанный для высокоточного поражения бронетехники, укреплений и точечных целей. Дальность стрельбы им составляет от 3 до 16 км. Наводится на цель с помощью лазерной подсветки, которую может осуществлять оператор или дрон. Впервые был применен армией США во время операции "Буря в пустыне". Но из-за высокой стоимости и сложности производства снаряд постепенно был вытеснен более современными высокоточными боеприпасами, такими как Excalibur.

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Как писал УНИАН, армия США планирует создать роботов с искусственным интеллектом, которые будут строить мосты под вражеским огнем. Такие роботы будут иметь и другие функции, которые помогут при ведении боевых действий.

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