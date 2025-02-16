Министерство обороны Украины впервые признало боевое применение высокоточного снаряда M712 Copperhead артиллеристами Сил обороны. Соответствующее видео опубликовал официальный аккаунт МОУ на платформе Х.
"47-я механизированная бригада впервые применила M712 Copperhead. Как это работает: лазерное наведение для бескомпромиссной точности; уничтожает вражеские штабы, склады боеприпасов, опорные точки и скрытые транспортные средства; самое важное - защита от препятствий. Оккупанту спасения нет", - говорится в аннотации к видео.
Украинский военно-аналитический портал Defense Express отметил, что обнародованные кадры - это первое официальное подтверждение факта применения этого снаряда Силами обороны в целом, а не только 47-й бригадой.
Аналитики также добавили, что в течение последних месяцев это уже третий зафиксированный случай использования снарядов Copperhead украинскими артиллеристами. Сколько всего таких снарядов Украина получила от США, до сих пор неизвестно.
Справка УНИАН. M712 Copperhead - это американский 155-мм управляемый артиллерийский снаряд, разработанный для высокоточного поражения бронетехники, укреплений и точечных целей. Дальность стрельбы им составляет от 3 до 16 км. Наводится на цель с помощью лазерной подсветки, которую может осуществлять оператор или дрон. Впервые был применен армией США во время операции "Буря в пустыне". Но из-за высокой стоимости и сложности производства снаряд постепенно был вытеснен более современными высокоточными боеприпасами, такими как Excalibur.
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