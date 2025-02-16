Такие роботы будут иметь и другие функции, которые помогут при ведении боевых действий.

Армия США хочет разработать роботов, которые могут строить мосты во время обстрелов, чтобы сохранить жизнь боевых инженеров. Такие действия являются одной из самых опасных военных операций, что стало понятно во время войны в Украине, где российские войска понесли значительные потери, пытаясь форсировать реки, которые защищают ВСУ. Об этом пишет военный обозреватель Майкл Пек для Business Insider.

По его словам, армия США намерена создать самоходные плоты, которые будут управляться искусственным интеллектом, что могут автономно соединяться вместе, образуя мост.

"Использование автономных плавучих мостов позволит армии осуществлять непредсказуемые рассредоточенные переправы через реки, повысить живучесть экипажа, удалив человека с судна, и уменьшить логистический след над усовершенствованным ленточным мостом, который используется сегодня, благодаря сочетанию грузоподъемности и и силовой установки в одном судне", - отмечается в запросе на участие в конкурсе на проведение инновационных исследований для малого бизнеса (SBIR), объявленном армией.

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В то же время некоторые эксперты обеспокоены тем, что армии не хватает мостостроительных подразделений, а также, потому что армейские дивизии не имеют достаточно ресурсов для форсирования рек без дополнительной инженерной поддержки со стороны штабов корпусов.

"Но настоящим тревожным звонком стал конфликт в Украине. Во время наполеоновских войн или Второй мировой войны мостостроители сталкивались с артиллерийским огнем или воздушными атаками. Сегодня беспилотники, тактические ракеты большой дальности и "умные" артиллерийские снаряды представляют огромную опасность для любого войска на открытой местности. Не в последнюю очередь для армейских инженеров, которые могут провести до 30 минут посреди реки, пытаясь возвести стандартный армейский усовершенствованный ленточный мост производства General Dynamics European Land Systems", - отмечает Майкл Пек.

В свою очередь в армии признают, что ее нынешние возможности преодоления разрывов требуют изменений.

"Будущая технология преодоления разрывов должна учитывать возможности противника и поддерживать операции по поддержке в условиях смертельно опасной логистической среды, когда противник может атаковать цели практически на любой глубине в пределах поля боя", - подчеркивают в SBIR.

Однако для того, чтобы автоматизированное возведение мостов стало реальностью, нужно преодолеть много технических препятствий. Известно, что есть проблема координации действий многих роботов, а также одновременно нужно предотвратить "столкновение многочисленных беспилотных роботов, находящихся в непосредственной близости друг от друга, с препятствиями на местности (искусственными или естественными) и друг с другом в потенциально турбулентных водах", добавили в SBIR.

В частности, на первом этапе проекта подрядчики должны определить, какой искусственный интеллект, датчики и системы связи нужны для работы автоматизированного мостостроителя. Второй этап предусматривает создание прототипа, который может работать, несмотря на кибератаку, а также в условиях отсутствия навигации.

"Если проект будет успешным, он может принести пользу и коммерческому рынку, считают в армии. Потенциальные сферы применения включают инспекцию трубопроводов, доставку посылок, подводную разведку, сельскохозяйственные работы и исследования космоса", - добавил военный обозреватель.

Военные разработки США - последние новости

Как писал УНИАН, США работает над дроном, который будет летать с гиперзвуковой скоростью. По словам разработчиков, современное поле боя требует систем, которые способны лететь быстрее и дальше в спорное воздушное пространство.

Также сообщалось, что в США создали беспилотник-камикадзе, который напоминает футбольный мяч. Он является уникальным не только из-за своей формы, но и благодаря тому, что его могут запускать солдаты вручную, чтобы атаковать нужную цель.

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