Этот боеприпас был создан еще во времена Холодной войны.

Украинские военные уже применяли на территории Курской области редкие снаряды M712 Copperhead, созданные во времена Холодной войны. Об этом пишет Defense Express.

Отмечается, что этот боеприпас имеет калибр 155-мм и наводится по лазерному лучу. Его создали и серийно производили в США еще в 1970-х годах. Аналитики говорят, что по сути это является представителем еще первого поколения управляемых снарядов. Это делало появление такого оружия на современном поле боя очень маловероятным.

Авторы пишут, что управляемый снаряд M712 Copperhead был применен для поражения металлической башни связи к востоку от Суджи. На эту цель было потрачено три таких боеприпаса, а стрельба велась из гаубицы M777.

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"Особенность M712 Copperhead заключается в том, что на цель он наводится по лазерному лучу, дальность стрельбы составляет в диапазоне от 3 до 16 километров. Масса самого снаряда при этом составляет 62,4 килограмма. Серийное производство M712 Copperhead стартовало в 1978 году, на данный момент не ведется", – говорится в материале.

Американские войска впервые использовали M712 Copperhead во время операции "Буря в пустыне". Тогда было отстреляно 90 таких боеприпасов. По данным из открытых источников, по состоянию на 1995 год в распоряжении вооруженных сил США оставалось всего до 20 тысяч управляемых снарядов M712 Copperhead, пишет Defense Express.

"Пока не известно, из каких источников и в каком количестве Силы обороны Украины могли получить M712 Copperhead для применения против российских оккупантов. Однако сам вариант использовать управляемые боеприпасы с лазерной подсветкой для поражения вражеских целей имеет свою перспективу особенно на фоне активного использования врагом средств радиоэлектронной борьбы", – констатирует издание.

Война в Украине: поставки оружия

Франция начала поставки Украине 100 дронов-камикадзе собственного производства. Речь идет о беспилотниках OSKAR. Они могут летать до 45 минут и предназначены для поражения неподвижных целей, легких транспортных средств и живой силы.

Тем временем Канада передает Украине зенитный комплекс NASAMS. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ее рассчитывают получить до конца текущего года.

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