Создание отдельных штурмовых войск провалилось: командир полка назвал причины

В 1 отдельном штурмовом полку запрещено назначать командиром военнослужащего, который не был пехотинцем.

В Силах обороны так и не создали отдельные штурмовые войска по нескольким причинам.

Об этом заявил командир 1 отдельного штурмового полка (ОШП) Дмитрий (Перун) Филатов в интервью"Украинской правде". "Прежде всего, из-за определенного негатива, дискредитации штурмовых подразделений. Из-за того, что все концентрировались на их недостатках, потерях, но никто не сопоставлял это с размером территорий, которые эти штурмовые подразделения восстанавливали. Это первое, но не самое главное", – отметил командир полка.

Перун отметил, что главная причина заключается в кадрах. "Самое главное то, что люди, которым дали возможность и полномочия работать с этим, оказались крайне одиозными и некомпетентными", – отметил он.

Также командир рассказал о культуре ведения войны в своем полку и заявил, что у них каждый командир был пехотинцем, имел штурмовой опыт.

"Мы стараемся воевать с помощью военного мастерства и хитрости. Обученность и высокий уровень мастерства солдата для нас – это не что-то выдающееся, это норма, с этого вообще начинается разговор", – подчеркнул он.

Перун добавил, что в 1 ОШП каждый командир был пехотинцем и имел штурмовой опыт:

"Запрещено становиться командиром, если ты не был солдатом. Вот такая у нас культура. Если у нас будет на участке какой-то абсолютный провал, то командир батальона пойдет на позицию и будет работать".

Создание отдельных штурмовых войск

Как сообщал УНИАН, 20 сентября президент Владимир Зеленский заявил о решении создать современные отдельные штурмовые войска. В частности, осенью прошлого года он анонсировал создание штурмовых батальонов, полков.

Тогда речь шла о современных штурмовых войсках с дронной составляющей.

