Этим ударом РФ поставила под угрозу исторический центр Одессы, включенный в предварительный список ЮНЕСКО.

В Одессе из-за ракетного удара повреждено историческое здание Одесского национального художественного музея.

Об этом сообщил в Facebook министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

Он отмечает, что сегодня утром Россия ударила ракетами по Одесскому порту, именно туда, где хранилось зерно, которое должны были вывезти за границу.

"Ударила беспринципно и дерзко. Более того, этим ударом Россия поставила под угрозу исторический центр Одессы, включенный в предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Взрывная волна повредила окна в здании Одесского художественного музея. К счастью, пострадавших нет, музей немедленно начал работы по ликвидации повреждений", - написал Ткаченко.

Он отмечает, что Одесса - единственный город в Украине, который сохранил градостроительную структуру многонационального портового города, характерную для конца 18-19 веков, которая, кроме украинцев, отражает влияние многочисленных этнических сообществ.

По словам Ткаченко, портовая часть, по обновленной версии номинационного досье, которое вскоре будет подано Украиной в ЮНЕСКО, будет входить в буферную зону объекта Всемирного наследия. Порт расположен вплотную к ключевым объектам культурного наследия в историческом центре Одессы.

"Я в очередной раз призываю ЮНЕСКО и международное сообщество сделать все возможное, чтобы остановить удары России по мирным городам Украины и уничтожение культурного и природного наследия. Россия не имеет права быть членом ЮНЕСКО, а тем более председательствовать в Комитете Всемирного наследия ЮНЕСКО", - отметил Ткаченко.

Одесский национальный художественный музей:

Справка УНИАН. Здание, в котором расположен Одесский национальный художественный музей, возведено в период между 1824 и 1828 годами. Автор проекта неизвестен. После окончания строительства сооружение освидетельствовал известный архитектор Франс Боффо. Первой владелицей дворца была графиня Ольга Нарышкина (урожденная Потоцкая).

В 1888 году дворец приобрел одесский городской голова Григорий Маразли — известный общественный деятель, коллекционер и меценат. В 1892 году он передал дворец городу с целью создания в нем музея. Здание является памятником архитектуры.

Удар по Одессе:

Утром 23 июля российские войска атаковали Одессу четырьмя ракетами. Сообщалось о попадании в Одесский морской торговый порт.

Когда российские ракеты атаковали Одесский морской порт, там ждало отправки зерно. Представитель командования Воздушных Сил Юрий Игнат в эфире телемарафона подтвердил, что россияне попали именно туда, где оно находилось.

В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что ракетный обстрел порта Одессы - это плевок президента России Владимира Путина в лицо президенту Турции Реджепу Эрдогану и генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу.

Там призвали ООН и Турцию обеспечить соблюдение Россией своих обязательств в рамках безопасного функционирования зернового коридора.

Через несколько часов после атаки РФ на Одесский морской порт, где ожидало отправления зерно, в ООН отреагировали на преступление россиян. Генсек ООН Антониу Гутерриш "безоговорочно осудил удары, нанесенные по украинскому порту Одесса". Но он в очередной раз не назвал Россию ответственной за ракетный удар и нарушение договоренностей.

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