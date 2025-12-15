Вторая часть пятого сезона будет состоять из трех серий.

Стриминговый сервис Netflix опубликовал трейлер второй части пятого сезона сериала "Очень странные дела". Ролик появился на YouTube-канале сервиса.

"Все, что мы когда-либо предполагали об изнанке, оказалось совершенно неверным", - говорится в описании трейлера.

В трейлере показано, как главные герои сериала отправились в "изнанку" (параллельный мир) для того, чтобы остановить главного антагониста - Векну. Героям предстоит пройти немало испытаний, чтобы добиться своей цели.

В Netflix напомнили, что пятый сезон "Очень странных дел" станет заключительным. Вторая часть сезона будет состоять из трех серий, которые можно будет посмотреть с 26 декабря. Финальный эпизод станет доступен 1 января.

Что известно о пятом сезоне "Очень странных дел"

Напомним, что премьера первых четырех серий пятого сезона "Очень странных дел" состоялась 27 ноября 2025 года. События финального сезона популярного сериала разворачиваются осенью 1987 года через год после того, как Хокинс пострадал от Разломов.

В пятом сезоне монстры с "изнанки" пробрались наружу, разрушая все вокруг и убивая местных жителей. Разворачивается масштабная битва, с которой Хокинс еще никогда не сталкивался.

Пятый сезон разделен на три части. Выход второй части запланирован на Рождество - 26 декабря, а финал состоится на Новый год - 1 января и продлится рекордные три часа.

