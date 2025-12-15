Чемпионом турнира стал Фехми Аталар из Турции.

В Дубае прошла самая масштабная в истории партия в "Тетрис", для которой использовали 2800 дронов. Беспилотники в реальном времени формировали тетрамино разных цветов, имитируя полноценный игровой процесс.

Матч состоялся в рамках финала чемпионата Red Bull Tetris. Техническую реализацию обеспечила компания Lumasky, которая специализируется на дрон-шоу и синхронных полётах больших роев беспилотников.

Игровым полем стала Дубайская рамка - конструкция высотой около 150 метров в парке Забиль, обычно используемая как смотровая площадка и музей.

В финале участвовали Фехми Аталар из Турции и Лео Солорансо из Перу. Каждый игрок получил по пять минут на одиночную партию. Победу одержал Аталар, набрав 168 566 очков.

Чемпионат Red Bull Tetris проходил с 11 по 13 декабря. Помимо финального матча, программа включала музыкальные выступления и интерактивные зоны для зрителей.

