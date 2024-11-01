Часть из гражданских, которые проходят военную подготовку, потом идут добровольцами, отметил офицер.

В Украине должны ввести обязательную военную подготовку для гражданского населения.

Таким мнением поделился Максим Жорин - майор ВСУ, заместитель командира 3-й штурмовой бригады, во время интервью YouTube-каналу "Розмова".

"Вся страна должна быть монолитной в понимании того, где мы находимся и что нам с этим делать. Этого тоже можно было бы достичь достаточно простыми вещами. И один из таких примеров - обязательная подготовка гражданского населения. Все гражданское население в обязательном порядке - студент, рабочий, чиновник, любой - все должны пройти базовую подготовку. Это должно быть обязательно на государственном уровне", - сказал офицер.

Видео дня

Он добавил, что на собственном опыте видел, как меняется отношение и внутренняя мотивация гражданских, которые прошли такую подготовку:

"Каждый раз среди этих гражданских, после каждого выпуска, во-первых, появляется часть людей, которые потом добровольно идут служить в армию. Поскольку они получают для себя ответы на те первые вопросы, на которые им не давали ответ".

Собеседник добавил, что те, кто не пошли в армию, уже с другим отношением к процессам, которые сегодня происходят. "Они понимают, почему надо помогать, почему надо воевать", - подчеркнул защитник.

Воин считает, что это очень важный момент, который повлиял бы на общее состояние украинского общества, которому сегодня вообще не уделяется внимание.

Ситуация с мобилизацией в Украине: важные новости

Накануне представитель киевского ТЦК сообщил, что в Киеве уменьшилось количество добровольцев, которые хотели бы присоединиться в ряды Сил обороны Украины, если сравнивать с 2022-2023 годами. Он добавил, что сейчас в очередях в ТЦК стоят военнообязанные, которые хотят получить отсрочку, или имеют бронирование.

Тем временем журналисты узнали, что в Украине в шесть раз возросло количество военнослужащих, которые ушли в СОЧ. Только за период с января по сентябрь 2024 года количество таких случаев достигло более 35 тысяч.

Вас также могут заинтересовать новости: