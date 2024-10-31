В очередях в основном стоят лица, которые хотят получить отсрочку, или имеют бронирование, поделились в ТЦК и СП.

В Киеве количество добровольцев, которые бы хотели служить в рядах ВСУ, уменьшилось, по сравнению с 2022-2023 годами.

Об этом заявил помощник начальника Киевского городского ТЦК и СП по правовой работе Тарас Титаренко в эфире "Киев24".

"На данный момент количество добровольцев, которые хотят вступить в ряды Вооруженных сил Украины и Сил обороны Украины, уменьшилось по сравнению с 2022 и 2023 годами", - сказал он.

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Титаренко также рассказал, кто стоит в очередях в ТЦК и СП:

"В большинстве очередей в Территориальные центры комплектования и социальной поддержки - лица, которые хотят получить отсрочку, или имеют бронирование и для этого осуществляют оформление необходимых документов".

Важные новости Украины - что сообщалось

Как сообщал УНИАН, Украина усиливает мобилизационные усилия, проводя рейды в людных локациях, таких как концертные залы, элитные магазины в Киеве и популярные кафе в Одессе.

The Wall Street Journal писало, что такой подход свидетельствует о растущих трудностях в наборе новых солдат для компенсации потерь на фронте, где война длится почти три года. В обществе растет напряжение из-за того, что некоторые влиятельные лица избегают призыва. Недавно это заставило генпрокурора Андрея Костина уйти в отставку.

По данным издания, на востоке, где украинские силы уже значительно ослаблены, россияне активно используют свое численное преимущество. В условиях внутренних вызовов президент Зеленский пытается получить больше оружия и поддержки от США. Однако, главная проблема внутри страны остается в недостатке человеческого ресурса. Большинство желающих к службе уже на фронте, и сейчас становится все труднее привлекать новых.

Также известно, что в Украине планируют мобилизовать дополнительно 160 тысяч граждан. Так, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Литвиненко заявил, что в целом в состав Сил обороны Украины уже было призвано 1 млн 50 тысяч граждан.

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