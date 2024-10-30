По его убеждению, единственная цель, с которой Россия заинтересована в переговорах - наша капитуляция.

Майор ВСУ, заместитель командира 3-й штурмовой бригады Максим Жорин заявил, что глядя на линию фронта, он не понимает, почему РФ должна садиться за стол переговоров с Украиной.

"Не понимаю, откуда у людей появилось впечатление, что Россия этого хочет. Хоть и с очень большими потерями, совершенно не такими темпами, как планировалось - и все же понемногу россияне продвигаются. Зачем им тогда нас слушать вообще?", - написал он.

По его убеждению, единственная цель, с которой Россия заинтересована в переговорах - наша капитуляция.

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"Очевидно, что Запад далек от понимания реальной ситуации и планов РФ. Их бестолковая позиция обернется для них же большими проблемами. Но украинцам, которые переживают войну уже 10 лет, верить в мирные переговоры, которые могут остановить Россию, уже как-то странно. Россияне останавливаются только там, где их останавливают. Единственная правда, о которой нам стоит помнить", - добавил защитник.

Возможность переговоров с РФ - мнение украинцев

Доля украинцев, которые считают, что переговоры с Россией "это действенный способ достижения мира, которым следует воспользоваться уже сейчас", увеличилась до 35%. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса Центра Разумкова, проведенного с 20 по 26 сентября 2024 года.

"В сентябре-октябре 2023 года 21% опрошенных считали, что переговоры с Россией "это действенный способ достижения мира, которым следует воспользоваться уже сейчас", а 63% были не согласны с этим. В сентябре 2024 г. доля тех, кто так считает, выросла до 35%, хотя относительное большинство (48%) с этим не согласны", - сказано в сообщении.

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