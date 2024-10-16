Офис Генпрокурора по запросу СМИ назвал количество случаев СЗЧ и дезертирства в украинской армии.

Количество случаев самовольного оставления части (СЗЧ) и дезертирства в рядах украинской армии до сих пор является "загадкой", так как это является государственной тайной, заявляют журналисты. Однако некоторые источники сообщают, что таких случаев — десятки тысяч.

Источники "УП" среди народных депутатов Украины, чиновников и командиров отмечают, что это массовое явление. Издание обратилось в Офис генерального прокурора с запросам о статистике официально зарегистрированных подобных случаев. В пресс-службе уточнили, что в январе-сентябре 2024 года случаев СЗЧ было зарегистрировано в два раза раза больше, за аналогичный период прошлого года, тогда как случае дезертирства — почти в четыре раза больше.

Журналисты подчеркивают, что количество зарегистрированных уголовных правонарушений "в десятки раз" больше, нежели судебных приговоров. ГБР, как заявляет источник издания из Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности, не способно расследовать такое количество дел:

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"Как следствие, мы приходим к самому ужасному в правовой системе - к выборочному правосудию. Одного поймали, второго не поймали, а третьего поймали и отпустили, потому что он заплатил взятку".

Другие новости о дезертирстве в ВСУ

Ранее УНИАН сообщал, что военнослужащему Гнездилову, совершившему публичное СОЧ, избрали меру пресечения. Адвокат Александр Шадрин отметил, что в задержании Гнездилова существуют "политические мотивы".

Кроме того, в Украине - "кризис дезертирства": в Минобороны сделали заявление о демобилизации.

В Минобороны Украины заявили:

"Меры по демобилизации приведут к снижению боевых возможностей подразделений, нарушению наступательных и оборонительных действий и нарушению ротации подразделений".

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