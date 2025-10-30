Украина добилась значительных успехов в разработке наземных роботов и морских беспилотников.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что программа контролируемого экспорта отечественного оружия должна начаться в ноябре. Об этом пишет Business Insider.

Отмечается, что сейчас Украина разрабатывает планы по экспорту в страны-партнеры, что позволило бы компаниям наращивать производство, выходя за рамки оборонного бюджета Украины. Ключевым фактором этого проекта, по заявлению украинского руководства, станет обеспечение защиты украинской обороны, недопущение приобретения Россией украинских технологий и экспорт только в страны, которые поддержали её в борьбе.

Brave1, поддерживаемая украинским правительством организация, занимающаяся ускорением развития военных технологий, также обозначила беспилотники как системы, готовые к продаже за рубеж. В качестве продукции, производимой Украиной, на экспорт могут быть выделены наземные беспилотники, программное обеспечение для беспилотников и морские беспилотники.

Важно, что военная необходимость привела к бурному развитию украинской оборонной промышленности: компании производят беспилотники, артиллерийские установки, ракеты и другое оборудование.

"Многие представители украинской оборонной промышленности давно настаивают на возможности экспорта, утверждая, что это решит проблему, которую признают и украинские официальные лица: оборонные предприятия страны способны производить гораздо больше оружия, чем может купить Министерство обороны Украины", - сказано в статье.

Сергей Гончаров, генеральный директор Национальной ассоциации предприятий оборонной промышленности Украины, заявил, что экспортная выручка позволит производителям увеличить производство, повысить эффективность и снизить издержки, что позволит им эффективнее поддерживать Украину. По его словам, дополнительные средства также могут быть направлены на исследования и испытания новых инноваций.

Некоторые украинские компании заявили о готовности начать продажи за рубеж, как только им это будет разрешено. В рамках подготовки к этому они продвигают свою технику в других странах, отметив заметный спрос.

Спрос на украинские беспилотники

Война сделала Украину лидером в области беспилотных летательных аппаратов: сотни компаний производят их, от небольших мастерских в гаражах до крупных предприятий. Большинство используемых ею беспилотников отечественного производства.

Отмечается, что Украина добилась значительных успехов в разработке наземных роботов и морских беспилотников - систем, которые приобрели особую значимость в ходе войны в Украине. Наземные роботы страны выполняют односторонние атаки, ведут огонь из тяжелого вооружения, устанавливают мины и эвакуируют раненых. А морские беспилотники угрожают кораблям Черноморского флота и атакуют российские самолеты ракетами класса "земля-воздух". Многие из этих инновационных морских беспилотников являются новыми для боевого применения.

Важно, что страны-партнёры пристально следят за войной, обеспокоенные дальнейшей российской агрессией, и стремятся понять, что эффективно в условиях современной войны. Частью ответной реакции стала разработка беспилотников и технологий борьбы с ними. Журналисты пишут:

"Пока неясно, какие страны купят украинское оружие, например, беспилотники, если оно будет доступно, но западные страны высоко оценили украинские инновации... Партнёрам, возможно, не придётся полагаться на беспилотники в такой степени, как Украине, учитывая их более крупные и лучше оснащённые вооружённые силы, но они продолжают инвестировать в эти технологии".

Производство украинского оружия

Правительство Великобритании официально подтвердило, что в течение нескольких недель в стране должно начаться производство современных зенитных дронов в рамках совместной с Украиной и достаточно уникальной программы Octopus.

