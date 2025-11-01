Те, кого россияне вербуют через телеграм, иногда на самом деле оказываются агентами СБУ.

СБУ использует двойных агентов, чтобы ловить коллаборантов, которые соглашаются работать на ФСБ и устраивать диверсии на подконтрольной Киеву территории. Об этом пишет The Telegraph.

Издание приводит историю Андрея, который почти на постоянной основе работает двойным агентом. Он откликается на предложения о сотрудничестве, которые ФСБ публикует в телеграмм-каналах, а потом делает вид, что выполняет задание, пока не удастся поймать настоящего диверсанта.

Например, однажды Андрей по заказу ФСБ изготовил бомбу (на самом деле сделал муляж) и спрятал ее в оговоренном месте. Затем эту бомбу достал настоящий агент ФСБ и отнес в людное место, чтобы ее взорвать. В этот момент диверсанта и задержали сотрудники СБУ, предварительно проинформированные Андреем.

Как пишет The Telegraph, Россия стремится создать видимость, будто в Украине существует движение сопротивления правительству в Киеве. Для этого ФСБ пытается устраивать диверсии руками жадных до денег граждан. Чтобы не допустить этого, такие двойные агенты как Андрей первыми откликаются на российские объявления и водят россиян за нос, пока не удастся выйти на другого "подпольщика".

По словам Андрея, агенты ФСБ, с которыми ему пришлось "сотрудничать", в целом достаточно компетентны, но даже они имеют несколько искаженное представление о ситуации в Украине.

"Иногда у меня возникало ощущение, что сотрудники ФСБ формируют свои представления о реалиях нашей жизни здесь не на основе глубоких исследований и разведывательных данных, а так, будто они посмотрели низкобюджетный боевик или новости об Украине по российскому телевидению", - добавляет он.

Российские диверсии в Украине

Как писал УНИАН, российские спецслужбы устроили ряд террористических актов в Украине в течение последних месяцев. В частности известно о взрывах в ТЦК в городах Днепр, Каменец-Подольский, Ривне, Бердичев и других.

Кроме того фиксировались неоднократные попытки покушений на работников ТЦК и других военных, путем закладки взрывчатки под автомобили.

Действуя, как террористическая организация, ФСБ также организовала неудачное покушение на известного активиста и волонтера Сергея Стерненко и, к сожалению, удачное покушение на действующего нардепа Андрея Парубия.

