Андрей Матюха и его проекты: деятельность как инвестиция в сильную Украину

Фонд, которым руководит Андрей Матюха, уже несколько лет системно работает над проектами в сфере образования, спорта и технологий. Главная цель — дать детям инструменты, чтобы они могли строить свою жизнь максимально качественно.

"Клуб Супергероев": когда помощь становится опорой

Инициатива "Клуб Супергероев" — часть более широкой программы Favbet Kids, которую развивает команда Андрея Матюхи. В 2023 году проект даже получил признание на национальном уровне.

Видео дня

Проект объединяет сразу несколько направлений. В рамках инициативы "Сильнее вместе" сотни подростков бесплатно занимаются спортом на базе SpartaBox и Центра физического здоровья "Спорт для всех".

Благодаря программе "Сила в знаниях" школьники регулярно получают канцелярские принадлежности. Во время последней акции фонд под руководством Андрея Матюхи передал более 5500 канцелярских наборов детям.

В рамках IT-проекта дети военных и переселенцев имеют возможность изучать программирование.

"В "Клубе Супергероев" каждый мальчик и каждая девочка учатся становиться сильнее. Они преодолевают страхи, открывают в себе новые способности и учатся поддерживать друг друга", — говорит Андрей Матюха.

Технологии, которые доходят до самых удалённых сообществ

Ещё до полномасштабной войны команда Андрея Матюхи начала обновлять сельские библиотеки и превращать их в современные пространства с компьютерами и доступом в интернет. Вместе с Министерством цифровой трансформации, Офисом Президента и Украинской библиотечной ассоциацией фонд передал 4300 компьютеров в библиотеки 15 областей.

Теперь в селах, где ещё вчера не было даже стабильной связи, дети учатся онлайн, а взрослые проходят курсы. Библиотеки снова стали местами, куда хочется приходить.

Это всё о равных возможностях. Ведь доступ к знаниям не зависит от того, сколько километров до столицы.

Сохранение спортивного наследия

В 2023 году по инициативе Андрея Матюхи на украинском языке вышла биография Дарийо Срны, легендарного хорватского футболиста и экс-капитана "Шахтера".

Издание книги о Срне стало способом сохранить атмосферу больших матчей и людей, которые когда-то объединяли миллионы украинских болельщиков.

Каждый имеет право на качественное образование

Андрей Матюха убеждён, что в сильной стране качественное образование должно быть фундаментом.

"Мы строим Украину, где каждый ребёнок имеет равный шанс на знания и развитие. Если мы хотим видеть независимое государство, начнём с простого. Например, дать каждому возможность учиться и расти", — говорит Андрей Матюха.