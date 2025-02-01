Известно также о шести раненых.

В помещении территориального центра комплектования и социальной поддержки в гороле Ривне произошел взрыв. Об этом сообщает Национальная полиция Украины в Telegram.

"Происшествие произошло сегодня в 16:15 в помещении Территориального центра комплектования и социальной поддержки прогремел взрыв. Известно об одном погибшем, еще шестеро получили ранения", - говорится в сообщении.

Сейчас следственно-оперативная группа, сотрудники СБУ и другие экстренные службы работают на месте происшествия.

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Нападение на работника ТЦК в Пирятине

Как сообщал УНИАН, сегодня, 1 февраля, в городе Пирятин Полтавской области во время сопровождения военнообязанных в учебный центр неизвестный мужчина из охотничьего ружья застрелил военнослужащего областного ТЦК и убежал с одним из мобилизованных.

Позже полиция задержала мужчину, который застрелил военного. По данным полиции, стрелял житель Полтавщины 1984 года рождения. Его сообщник - житель Полтавы 1988 года рождения.

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