NVIDIA собирается уменьшать производство видеокарт RTX 50

В то же время такой шаг позволит компании не повышать цены на видеокарты.

NVIDIA готовится сократить производство видеокарт RTX 50. По слухам, компания закладывает в планы долгосрочный дефицит памяти и пытается удержать цепочку поставок.

По данным китайских инсайдеров, в первой половине 2026 года NVIDIA может урезать поставки игровых GPU на архитектуре Blackwell примерно на 30-40%. При этом прямого повышения цен компания якобы не планирует.

Полноценного нового поколения видекарт в 2026 году NVIDIA выпускать не собирается, ожидается лишь линейка RTX 50 SUPER, то есть обновление текущих моделей. А значит, спрос на RTX 50 никуда не денется.

Причина всего одна - дефицит памяти. GDDR7, DRAM в целом, рост потребностей дата-центров и ИИ. NVIDIA и партнёры по сборке карт, судя по всему, вынуждены выбирать между ростом цен и ограничением объёмов.

Ранее мы рассказывали, что Nvidia прекратила поддержку видеокарт GTX 1000 и 900. При этом та же GTX 1080 Ti даже сегодня уверенно справляется с большинством новых игр.

Кроме того, недавно новый драйвер для видеокарт NVIDIA поднял производительность в играх на 50%. Драйверы исправили ошибку, появившуюся после последнего обновления Windows 11.

