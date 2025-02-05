Известно об одном погибшем и нескольких раненых.

В городе Каменец-Подольский в Хмельницкой области произошел взрыв возле здания ТЦК.

По предварительным данным, в результате взрыва погиб мужчина, четыре человека ранены, детализировали в отделе коммуникации Каменец-Подольского районного управления полиции.

"Сегодня, 5 февраля, около 13:00 часов в Каменце-Подольском возле помещения местного ТЦК произошел взрыв", - говорится в сообщении полиции Хмельницкой области.

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Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства взрыва вблизи местного ТЦК. "На месте работают все экстренные службы, криминалистическая лаборатория и следственно-оперативная группа ГУНП в Хмельницкой области. Причины и обстоятельства взрыва устанавливаются. О деталях будет сообщено позже", говорится в сообщении.

В Хмельницком областном ТЦК и СП добавили, что территория оцеплена для обеспечения безопасности. "Просим граждан сохранять спокойствие, не распространять непроверенную информацию и дождаться официального заявления от компетентных органов", - призвали там.

Взрывы возле зданий ТЦК: что известно

1 февраля произошел терактв Ровенском областном ТЦК. СБУ установила, что его совершил 21-летний безработный из Житомирской области, которого завербовали спецслужбы РФ. Выяснилось, что мужчину намеренно взорвали вместе со взрывчаткой, с которой он зашел внутрь здания.

В результате происшествия террорист погиб на месте, а 8 военнослужащих получили ранения различной степени тяжести.

На следующий день взрыв у здания ТЦК прогремел в городе Павлоград.

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