Женщина изготовила самодельное взрывное устройство, а мужчина взорвал его возле здания ТЦК.

Правоохранители задержали двух российских агентов, которые изготовили и взорвали самодельное взрывное устройство возле здания Территориального центра комплектования и социальной поддержки в Бердичеве Житомирской области.

Как сообщает Служба безопасности Украины, теракт произошел 24 декабря. Его исполнителя задержали в течение двух часов после совершения преступления. Также в этот день разоблачили его сообщницу, которая собственноручно изготовила взрывчатку по инструкции от куратора из РФ.

"Исполнителем теракта оказался 41-летний переселенец из Мариуполя, который ранее отбывал наказание за разбой, кражи и наркопреступления. При этом взрывное устройство изготовила 23-летняя наркозависимая из Бердичева, которая попала в поле зрения оккупантов, когда искала в Телеграмм-каналах деньги на "дозу", - сказано в сообщении.

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По данным спецслужбы, женщина по инструкции куратора собственноручно изготовила взрывное устройство, которое замаскировала в пищевой контейнер и начинила металлическими шариками из подшипников для усиления поражающего действия. Готовую взрывчатку передала рецидивисту, который прибыл в Бердичев для выполнения вражеского задания.

"После встречи злоумышленник спрятал взрывное устройство в пакет и оставил его под дверью ТЦК. Отойдя на "безопасное" расстояние от взрывного устройства, террорист дистанционно взорвал его с помощью мобильного телефона и самодельного электродетонатора, который был закреплен на взрывчатке", - отметили в СБУ и добавили, что по стечению обстоятельств в результате происшествия никто не пострадал.

Правоохранители задержали рецидивиста, когда он рейсовым автобусом возвращался в Киев, где планировал "залечь на дно". Его сообщницу задержали по месту жительства сожителя в Бердичеве.

Следователи сообщили им о подозрении по ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт, совершенный по предварительному сговору группой лиц). Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Теракт у здания ТЦК в Днепре

14 декабря возле здания ТЦК и СП в центральном районе Днепра произошел взрыв, в результате чего погиб человек, еще четыре получили ранения, среди них - двое полицейских.

В СБУ заявили о задержании мужчины, который взорвал самодельное взрывное устройство возле здания ТЦК. Ему сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины. Мужчину взяли под стражу без права внесения залога.

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