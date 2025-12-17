Вышла в свет книга 'Стражи Рождества' по мотивам одноименного фильма

В декабре издательство "Ранок" представило новинку - книгу "Вартові Різдва" по мотивам одноименного фильма от 1+1 media, вышедшего в широкий прокат 13 ноября. Как и в фильме, авторами книги стали Татьяна Шулика и Тамара Грантовская.

Эта рождественская сказка рассказывает о необычайных приключениях девочки Веры накануне главного зимнего праздника и о невероятном событии - исчезновении Рождества! А удастся ли спасти праздник можно будет узнать теперь не только в кино, но и в сказочной адаптации фильма. Эта история о силе наших самых искренних желаний и вечных ценностях: добро, любовь, надежду, прочность семейных связей и веру в чудеса. Купить книгу можно на сайте издательства "Ранок" или в магазинах по всей Украине.

"Очень рады, что накануне Рождества мир увидела наша книга и еще больше людей смогут окунуться в эту теплую и увлекательную историю. Сейчас самое время, когда нам всем нужно больше любви и веры в чудеса", - комментирует Татьяна Шулика, соавтор книги, а также продюсер фильма "Стражи Рождества".

"Мы с Таней Шуликой не только придумали классную историю и превратили ее в сценарий к фильму, мы сделали из нее детскую книгу - яркую и добрую, о том, как искренние детские желания способны изменить мир. А еще там, конечно, есть ответ на вопрос - кому теперь надо писать письмо перед Рождеством?", - добавляет Тамара Грантовская.

Издатели отмечают, что книга рассчитана на детей в возрасте 6-8 лет, однако вся семья получит удовольствие от прочтения истории, и это может стать прекрасным подарком или дополнением к домашней библиотеке.

"Мы были искренне рады, когда получили предложение издать сказку "Стражи Рождества" после такого успешного проката (за первые дни проката ленту посмотрели 39 283 зрителя, а кассовые сборы только за первый уикенд составили 6 652 523 грн - ред.) и положительных отзывов кинозрителей. Это образцовая и корректная стратегия развития проектов - такие истории должны продолжаться и находить свое место в других проявлениях, таких как книги в этом случае. Мы охотно будем ждать продолжения истории в кино и, если хорошо загадаем желание, на следующую книгу тоже",- делится Юлия Еременко, главный редактор отдела брендированной продукции издательства "Ранок".

Напомним, что "Стражи Рождества" с Саниславом Бокланом, Михаилом Кукуюком и Иваном Блиндарем в главных ролях продолжают дарить праздник в кинотеатрах страны - покупайте билеты и скорее получать тепло и снова верить в чудеса. Следите за официальными страницами фильма в Instagram, Facebook, TikTok и будьте первыми, кто будет узнавать эксклюзивные подробности о главной рождественской премьере года.

Справка о "Стражах Рождества"

В центре сюжета - трое легендарных волшебников: Святой Николай (Иван Блиндар), Санта Клаус (Михаил Кукуюк) и древний Дух Зимы (Станислав Боклан). Тайно встретившись накануне праздника, они пытаются цивилизованно решить, кто из них должен заниматься Рождеством. Но все меняется, когда случайное желание маленькой девочки Веры (Арина Трегуб) стирает этот день со всего мира. Праздник исчезает из памяти людей, а главные герои теряют свои магические силы. Они должны объединиться, чтобы вернуть веру в чудо - и вместе с ней восстановить Рождество.

Среди звезд, которые присоединились к ленте - Екатерина Кузнецова, Роман Луцкий, Ирина Островская, Тина Кароль, чей трек "Вогники" является OST к фильму, Бампер и Сус, Лера Мандзюк и другие.

Команда фильма

Режиссер ленты - Александр Кириенко, продюсеры - Татьяна Шулика, Анна Гончар, со-продюсеры - Алексей Лимаренко и Андрей Ногин. Авторы сценария - Татьяна Шулика и Тамара Грантовская, оператор-постановщик - Владимир Шкляревский.

