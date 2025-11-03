По его словам, удары по РФ включают в себя четыре ключевых компонента.

Уничтожение российской нефтеперерабатывающей отрасли нашими Силами обороны прямо сейчас влияет на ситуацию на фронте. Об этом заявил ветеран российско-украинской войны, экс-командир роты батальона Айдар, директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий в эфире Radio NV.

"Наиболее стратегическое, наиболее серьезное, что вообще мы сейчас делаем, это - кампания, так называемых дипстрайков, то есть ударов внутрь России, которые включают в себя четыре ключевых компонента", - сказал он.

По словам Дикого, это удары по военным объектам внутри России, удары по российской оборонной промышленности, по российской нефтепереработке и логистике.

Он подчеркнул, что наиболее весомые результаты имеют удары именно по нефтеперерабатывающей отрасли врага.

"Именно уничтожение российской нефтепереработки и нефтетранспорта на сегодняшний день больше всего повлияло на российский государственный бюджет. Они уже сейчас дают результат непосредственно на фронте, потому что уже сейчас россияне в разы срезают выплаты участникам СВО и тем, кто на нее запишется. Статистически уже подтверждено, что это влияет на пополнение их рядов. Денег физически нет, а соответственно, и людей, которые хотели бы умирать не за деньги, а за какие-то идеи, этих людей мы уничтожили на фронте еще в 22-м году", - пояснил эксперт.

Как сообщал УНИАН, 2 ноября беспилотники Центра спецопераций "Альфа" СБУ во взаимодействии с другими Силами безопасности и обороны поразили танкер и погрузочную инфраструктуру нефтяного терминала порта Туапсе. Было зафиксировано пять попаданий беспилотников. В результате прилетов загорелся танкер и выведены из строя по меньшей мере четыре нефтеналивных стендера, осуществляющих загрузку и разгрузку танкеров. Повреждены также портовые здания.

В порту в Туапсе расположены нефтяной терминал и нефтеперерабатывающий завод, который принадлежит компании "Роснефть".

