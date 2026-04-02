РФ попыталась прорвать фронт в Сумской области: ВСУ раскрыли планы противника

Силы обороны уничтожили семерых оккупантов и пять квадроциклов.

Российские оккупанты пытались прорвать украинский фронт, используя непогоду. Однако Силы обороны остановили врага, сообщила 80-я отдельная десантно-штурмовая Галицкая бригада.

Отмечается, что российские оккупанты отправились на штурм группой на пяти квадроциклах. Они пытались незаметно и быстро добраться до позиций украинских защитников, используя туман и пасмурную погоду. Однако аэроразведчики вовремя обнаружили группу противника и ликвидировали ее.

"По колонне сразу отработали операторы ударных БПЛА, а впоследствии – артиллерия. Попытка штурма была сорвана. На счету воинов 80-й Галицкой бригады – семь ликвидированных оккупантов и пять уничтоженных квадроциклов", – отметили в 80-й бригаде.

Ранее аналитики из Института изучения войны отмечали, что наступление РФ на фронте заметно "забуксовало". Отмечается, что темпы продвижения врага в этом году заметно упали. А причиной этому являются украинские контрудары, а также удары по вражеской логистике.

Между тем в РФ в очередной раз заявили, что им якобы удалось взять под полный контроль всю Луганскую область. В ВСУ уже опровергли эту информацию, добавив, что Силы обороны уже длительное время удерживают часть области под своим контролем. И, по словам спикера Группировки объединенных сил Виктора Трегубова, территория под контролем Сил обороны в Луганской области "не уменьшается".

