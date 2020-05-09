Во время обстрелов возле Песков боевики ранили еще одного воина ВСУ

В результате пяти обстрелов со стороны боевиков незаконных вооруженных группировок в течение дня 8 мая ранения получили еще трое военных Объединенных сил.

Еще один военный Объединенных сил получил ранение в результате обстрела со стороны российских гибридных сил.

По сообщению, обстрелу подверглись позиции украинских военнослужащих в районе населенного пункта Пески, сообщил штаб ООС вечером 8 мая.

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«Противник применил автоматические станковые гранатометы. Осколочное ранение получил один военнослужащий Вооруженных Сил Украины. Воин находится в лечебном учреждении под наблюдением медиков. Состояние его здоровья – удовлетворительное. Подразделения Объединенных сил, которые обороняются, применили имеющиеся огневые средства и дали вооруженным формированиям Российской Федерации адекватный ответ», – сообщают в штабе.

В результате пяти обстрелов со стороны боевиков незаконных вооруженных группировок в течение дня 8 мая ранения получили еще трое военных Объединенных сил.

Как сообщал ранее УНИАН, вооруженная агрессия России на Донбассе продолжается с 2014 года после российской оккупации Крыма. Украина и Запад обвиняют Россию в вооруженной поддержке боевиков. Кремль отвергает эти обвинения и заявляет, что на Донбассе могут находиться разве что российские «добровольцы».

По данным ООН, с марта 2014-го до 31 октября 2019 года в результате вооруженного конфликта на Донбассе погибли от 13 000 до 13 200 человек.