В Минобороны рассказали, сколько денег получили украинские военные за уничтоженную технику боевиков

Вознаграждение за уничтоженную (захваченную) технику распределяется между военнослужащими, принимавшими непосредственное участие в уничтожении (захвате) техники, в зависимости от личного вклада.

С начала 2019 года украинские военнослужащие получили около 2 миллиона гривень за 76 единиц уничтоженной военной техники российских оккупантов.

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Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства обороны Украины.

"За период 2019-2020 гг. вооруженные формирования Российской Федерации подверглись многочисленным потерям в БПЛА, армейских грузовиках, орудиях, минометах и тому подобное. Только с начала 2019 года, по состоянию на июль текущего года, общая сумма выплаченного вознаграждения за уничтожение техники составила почти 1,9 миллиона гривень", - говорится в сообщении.

Кроме того, по данным Минобороны, за успешное выполнение боевых задач в течение 2019-2020 годов военнослужащим выплачено вознаграждение в сумме 6,3 миллиона гривень (из них 2,5 миллиона в 2020 году). За участие в боевых действиях за этот же период – 34,1 миллиона гривень (из них 12,9 миллиона в 2020 году).

Отмечается, что вознаграждение за уничтоженную (захваченную) технику распределяется между военнослужащими, которые принимали непосредственное участие в уничтожении (захвате) техники, в зависимости от личного вклада.

"Вознаграждение за успешное выполнение боевого задания в составе воинской части (подразделения, группы) распределяется между военнослужащими, которые выполняли задачи в зависимости от личного вклада и периода участия в выполнении задания. Выплачивается на воинскую часть", - говорится в сообщении.

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